رئيس الأركان عزى نظيره العماني «هاتفياً» بضحايا «شاهين»

وطن النهار

اجرى رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح اتصالا هاتفيا مع نظيره من سلطنة عمان رئيس اركان قوات السلطان المسلحة الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي، عبر فيها سعادته عن خالص تعازيه ومواساته لضحايا «اعصار شاهين»، سائلا الله عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وفسيح جناته، متمنيا دوام الامن والامان والاستقرار لسلطنة عمان الشقيقة.

وبحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح مع ملحق الدفاع العسكري والجوي والبحري الروماني لدى البلاد (والمقيم بالرياض) العقيد دوريل ساندو موضوعات عسكرية مشتركة.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي إن الفريق الركن خالد الصالح استقبل في مكتبه امس الاثنين العقيد ساندو وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن الصالح أشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء نائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر ومعاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن وليد السردي وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.

