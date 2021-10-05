«الشؤون» تكفل لموظفيها حق «الاطلاع» على حقوقهم الوظيفية

وطن النهار

دعاء ‏وكيل وزارة الشؤون عبد العزيز شعيب، الوكلاء المساعدين، الى تسهيل حصول موظفي الوزارة على المعلومات الخاصة بحقوقهم الوظيفية، واوضح في كتابه الموجه اليهم، ان ذلك جاء في إطار عمل وزارة الشؤون على تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في معاملاتها الإدارية مع موظفيها كأحد أهم مبادئ وأسس الحوكمة المؤسسية في القطاع العام وكذلك بهدف التخفيف من الدورة المستندية والتقليص من عدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة.

واوضح الكتاب أن على جميع مديري ومسؤولي الوحدات التنظيمية تمكين الموظف التابع لها وما لم يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها من الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات التي تمس حقوقه الوظيفية حال مطالبته بذلك، وإخطاره بأي إجراء يصدر ضده وبالأسباب التي استند إليها حيث إن الهدف من هذا الإجراء هو تصحيح وتصويب العمل الإداري للموظف.

