نائب الأمير: نضع كل الإمكانات تحت تصرف عُمان لمواجهة «شاهين»

الأولى

أجرى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بسلطان عمان هيثم بن طارق نقل خلاله تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتمنيات سموهما له بدوام الصحة وموفور العافية، كما أبلغه سموه توجيهات سمو أمير البلاد بتعاطف الكويت وشعبها مع سلطنة عمان وشعبها وبأنها تضع جميع امكاناتها الممكنة رهن الإشارة وتحت تصرف السلطنة للمساعدة في مواجهة اعصار شاهين وتجاوز اثاره. ونقل سمو نائب الأمير تعازي سمو أمير البلاد وتعازي سموه لسلطان عمان وللشعب العماني ولأسر ضحايا هذا الاعصار المدمر، سائلا سموه المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ سلطنة عمان وشعبها من كل مكروه ويحقق لها المزيد مما تتطلع اليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق.

وقد أعرب السلطان هيثم بن طارق عن خالص شكره وبالغ تقديره لصاحب السمو أمير البلاد وسمو نائب الأمير ولي العهد على هذه المبادرة الكريمة وعلى ما عبرا عنه من تعاطف أخوي ووقوف الى جانب سلطنة عمان ومؤازرة لها مما يجسد أواصر العلاقات الحميمة والروابط الوثيقة التي تربط الكويت وسلطنة عمان، سائلا المولى تعالى أن يديم على صاحب السمو امير البلاد وسمو نائب الأمير ولي العهد موفور الصحة والعافية وأن يحقق للكويت كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لها. من جانب آخر، استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.