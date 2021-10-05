«المشروعات السياحية» تتباهى بتحديث حُفرة!

الأولى

استغربت مصادر مطلعة لـالنهار، اصرار الحكومة على المضي قدماً في دعم شركة المشروعات السياحية بربع مليار دينار، رغم انجازاتها الصفرية، موضحة ان ذات العقلية الادارية والمالية لن تغير شيئاً، سوى انها قد تشكل خطراً على المال العام.(طالع ص07) وقالت المصادر ان الحاجة ملحة لتنويع الدخل في ظل الظروف الحالية، ويجب الاستعانة بكوادر لديها روح الابداع والمبادرة والقابلية للتطوير التنموي. واستشهدت المصادر بوثائق زودت النهار بنسخة منها، على لسان شركة المشروعات السياحية نفسها، تتباهى فيها بتحديث حفرة، معتبرة ذلك انجازاً لا يُضاهى، فضلا عن تطوير متجر هدايا وتقديم خصومات للخريجين. فيما اعتبرت الشركة تطوير دورات المياه وتأجير الدراجات الهوائية إنجازاً، مفتخرة باستضافة دروس لليوغا وفتح حسابات على مواقع التواصل. وقالت الشركة في الوثائق: إن من الإنجازات استحداث العاب خشبية بالجزيرة الخضراء، بالاضافة الى اعادة طرح 20 موقعا للاستثمار بالواجهة البحرية، دون التطرق للمردود المالي. بل وزادت الشركة ان من الانجازات، تجهيز مطاعم، وعمل ترتيبات تتوافق مع ارشادات التباعد خلال فترة كورونا، وتركيب بوابات الكترونية، واستقبال الوفود المدرسية.