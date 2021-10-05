مياه الشرب في الكويت الأفضل عربياً

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أكد رئيس جمعية المياه د. صالح المزيني أن مياه الشرب في الكويت تصنف كأفضل مياه شرب على مستوى الوطن العربي بشهادة منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى المستوى المتقدم الذي وصلت إليه عمليات إنتاج وتشغيل وصيانة المياه في الكويت. وقال خلال إطلاق جمعية المياه برنامجها التدريبي الدولي إن «توفير تقنيات ذكية له دور في استدامة مياه الشرب وتمديداتها من خلال شبكة التوزيع»، لافتا إلى أن شبكة تشغيل أنظمة تزويد المياه وأنظمتها أحد أهم عناصر إدارة خدمات مياه الشرب. وزاد: يدخل في عملية توزيع المياه سلسلة من الإجراءات الذكية التي تقوم بها الجهات المعنية والتي تعتمد على بيانات تفصيلية عن كمية المياه المنتجة وكميات المياه المستهلكة من قبل المشتركين بالخدمة». وأوضح د. المزيني أن «النمو الاجتماعي وزيادة عدد السكان له أثر كبير على توفير مياه الشرب، ويلقي ضغطا كبيرا على شبكات التوزيع مما ينتج عنه ضرورة البحث عن حلول ووسائل وإجراءات كفيلة بتحسين توزيع وتشغيل أنظمة تزويد المياه».