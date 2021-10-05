هلاك صاحب الرسوم المسيئة للرسول ? «محترقاً»

الأولى

لقي رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيلكس صاحب الرسوم المسيئة للرسول الأعظم محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وآله وسلم - مصرعه الأحد محترقًا في حادث سير مروع. وقتل فيلكس (75 عامًا) مع رجلي شرطة كانا برفقته بعد اصطدام سيارتهم مع شاحنة، وفق ما أكدت الشرطة السويدية. وقال متحدث باسم الشرطة يتم التحقيق بالحادث مثل أي حادث سير آخر. لكن لأن الأمر يتعلق أيضًا بمقتل شرطيين، تم تكليف قسم خاص في مكتب المدعي العام بهذا التحقيق. ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة، حيث اشتعلت النار بالمركبتين لكن تم إنقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة. وخضع فيلكس لحماية الشرطة منذ أن أثار أحد رسومه الكاريكاتيرية -الذي تضمن إساءة للرسول الأعظم محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- عام 2007 غضب المسلمين. كما تسببت رسوماته في توترات دبلوماسية للسويد، حيث عمد رئيس وزراء السويد حينها فردريك راينفلدت إلى لقاء سفراء دول إسلامية لتخفيف التوتر. وعام 2015 نجا فيلكس من حادث إطلاق نار خلال مؤتمر في كوبنهاغن، وأسفر الحادث عن مقتل مخرج دنماركي.