«الصحة»: لم نطلب أي بيانات لإصدار شهادات التطعيم

الأولى

أكدت وزارة الصحة أنها لا تتصل بأي مواطن او مقيم لطلب إرسال بيانات شخصية أو معلومات لإصدار شهادة التطعيم. جاء ذلك في بيان صحافي للوزارة تعقيبا على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اتصالات هاتفية باسم وزارة الصحة لمتلقي جرعات لقاح «كورونا» تطلب منهم بياناتهم الشخصية. على صعيد مختلف أشادت وزارة الصحة بجهود تطبيق الاشتراطات الصحية في المدارس ورياض الاطفال. وقال وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا ان وزارة الصحة مستمرة في تقييم الأوضاع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية. ودعا «الهيئات التدريسية والفئات العمرية المشمولة بالتطعيم الى المبادرة لتلقي اللقاح حرصا على صحتهم وسلامتهم وسلامة العاملين في المنظومة التعليمية».