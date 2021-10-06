واشنطن ترحب بالحوار السعودي - الإيراني

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: اكدت مسؤولة في ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة ترحب بأنباء الحوار المباشر بين السعودية وايران، في وقت تتصاعد فيه التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وأضافت جينيفر جافيتو، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون ايران والعراق في مكتب الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية لشبكة «سي ان بي سي»، الاميركية «فيما يتعلق بالاعلان عن اجراء محادثات مباشرة بين السعودية وايران، فاننا نرحب بذلك. نرحب بأي محادثات مباشرة تؤدي الى مزيد من السلام والاستقرار في المنطقة». جاءت هذه التصريحات أثناء زيارتها لمعرض «اكسبو دبي 2020». وتعد جافيتو أعلى مسؤول أميركي يحضر الحدث حتى الآن.

على صعيد اخر اكد مسؤول أميركي رفيع للصحافيين امس ان الولايات المتحدة لن تعرض على ايران أي تنازلات لمجرد استئناف المفاوضات النووية كما أكد بحسب ما نقل موقع «أكسيوس الأميركي» رفض واشنطن مطالبة بـ«بادرة حسن نية» مثل الافراج عن 10 مليارات دولار من الأموال الايرانية المجمدة في الخارج.

وفي وقت سابق امس أكد مسؤول آخر أن مساعدي الرئيس جو بايدن سيبلغون الاسرائيليين التزام واشنطن بالدبلوماسية مع ايران في ما يتعلق بالمفاوضات النووية، لكنها ستسلك سبلا أخرى اذا فشلت هذه المحادثات. كما أضاف، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» أن المسؤولين الأميركيين والاسرائيليين سيتبادلون خلال لقاء في البيت الأبيض معلومات مخابراتية، ويجرون تقييما لمدى تطور برنامج ايران النووي.وردا على سؤال عن الاجراءات التي تجري دراستها وما اذا كانت تشمل خيارات عسكرية قال المسؤول «سنكون على استعداد لاتخاذ الاجراءات اللازمة»، لكنه لم يذكر تفاصيل.

أتى ذلك، بعد أن دعا وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، الولايات المتحدة الى الافراج عن 10 مليارات دولار من الأموال المجمدة كشرط مسبق للعودة الى المحادثات النووية. وقال في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الايراني الحكومي مساء السبت، «اذا كان لدى الأميركيين نية حقيقية، فليفرجوا عن بعض الأصول الايرانية المحظورة».

كما أضاف أن بلاده «ستعود قريباً الى عملية التفاوض لكنها ستختبر نوايا الطرف المقابل على طاولة المفاوضات» معتبرا أن «الاجراءات العملية على الأرض للولايات المتحدة ستكون المعيار».

بدورها أعلنت وزارة الخارجية الايرانية أن طهران تتطلع لاستئناف المفاوضات النووية مع القوى العظمى قبل مطلع نوفمبر. وقال الناطق باسم الوزارة سعيد خطيب زاده ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما تعنيه السلطات بعبارة «قريبا جدا» التي استخدمها مسؤولون ايرانيون مرات عدة للحديث عن معاودة المفاوضات «ان استئناف المفاوضات لن يتأخر أكثر من 90 يوما»، اعتبارا من تاريخ تولي الرئيس الجديد ابراهيم رئيسي منصبه في الثالث من أغسطس أي قبل مطلع نوفمبر. كما أضاف موضحا «لا أظن أننا سنحتاج الى المهلة نفسها التي احتاجتها حكومة بايدن للمجيء الى فيينا.. لا أظن أن عودة المفاوضين الايرانيين ستحتاج الى 90 يوما اعتبارا من تولي رئيسي منصبه».

