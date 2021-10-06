مصر تحتفل بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر

عربيات ودوليات

احتلفت مصر وقواتها المسلحة، بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر المجيد حيث قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس بوضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر بينما عزفت الموسيقا العسكرية سلام الشهيد وهو تقليد عسكرى مصري سنوي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي، قام بوضع اكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته كما صافح عدداً من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة. كما توجه الـرئيس السيسي، الى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة وقام بوضع اكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة ومصافحة افراد أسرته. وترأس الرئيس المصري أمس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

