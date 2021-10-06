مصر: العلاقات مع قطر تسير بشكل جيد لإزالة شوائب الماضي

عربيات ودوليات

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، ان العلاقات المصرية القطرية تسير بشكل جيد نحو ازالة شوائب الماضي وبدء صفحة جديدة من التعاون على أساس مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وتصفية القضايا العالقة بين البلدين. وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» المذاع عبر قناة «تن»، أن هناك بعض القضايا مازالت عالقة بين مصر وتركيا وان الجانب التركي عليه أن يتخذ خطوات أكثر تأثيرا وملبية لما تم طرحه للبناء عليها بهدف العودة لعلاقات طبيعية. وأشار وزير الخارجية الى الرؤية المشتركة بين مصر وروسيا ازاء الملف السوري من خلال استعادة سورية لوحدة أراضيها والقضاء على تهديد الارهاب وعودة سورية لنطاقها العربي.