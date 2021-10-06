مدير المخابرات الأردنية: نتعامل مع الملف السوري «كأمر واقع»

عربيات ودوليات

عمان -الوكالات: اكد مدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني أن الأردن يتعامل مع الملف السوري كأمر واقع في اطار تعليقه على تطور العلاقات الأردنية السورية. وقال في حديث للصحافيين «لم نتدخل بالشأن الداخلي لسورية كونها دولة جوار ودولة حدودية»، لكنه أشار «لنكن واقعيين فلدينا لاجئين سوريين وعلى الحدود الأردنية السورية هناك جماعات لا بد من التعاطي معها حفظا لأمن واستقرار المملكة الى جانب وضع حد لعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات». وأضاف «نتعامل مع الملف السوري بغض النظر عن التداخلات الموجودة فيه والمصالح الدولية هناك». وأضاف «علاقتنا مع دمشق أخذت دفعة للأمام، فالأردن لديه مشكلة كبيرة في الجنوب السوري، بالاضافة الى تبعات قانون قيصر تجاريا واقتصاديا». وتابع «الى جانب ملف المياه، والعناصر المتطرفة، وانطلاقا من أن كل ما يهمنا الأردن ومصالحه كان لا بد من التحرك بهذا الاتجاه، عبر التعاطي مع الواقع الموجود أمامنا». وقال «في ضوء كل تلك المعطيات نؤكد أن الأردن لا يريد أن يعادي أحدا لكن مصلحتنا هي الأردن أولا، من حيث تخفيف عبء المياه وعودة طوعية للاجئين والبعد الاقتصادي، والبعد الأمني». وشدد على أن لدى المملكة علاقة جيدة مع سورية من الجانب الأمني وهناك تنسيق لايجاد بيئة آمنة في لبنان وسورية» مشيرا الى ما وصفه بمنهجية «احتواء الآخر».