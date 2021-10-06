الأمم المتحدة: نعمل لمنع «تزوير» انتخابات العراق

عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: اكدت بعثة الامم المتحدة في العراق العمل على منع التزوير في الانتخابات العراقية كما حصل عام 2018 واعتبرت ان هذه العملية ستعالج التحديات التي تواجه العراقيين موضحة ان مهمة بعثتها في هذا البلد هي مراقبة عمليات الاقتراع وليس الاشراف عليها.

وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت خلال مؤتمر صحافي في بغداد «أيام تفصلنا عن الانتخابات التي ستعالج التحديات التي تواجه العراقيين بما فيها التحدي الاقتصادي» وأضافت أن «الأمم المتحدة ليست غافلة عن المخاوف والتحديات وستكون شريكة للعراقيين» مشددة على ضرورة «أن تكون هذه الانتخابات مختلفة عن انتخابات 2018». واعتبرت أن ما بعد الانتخابات هو المرحلة الأهم في اشارة الى تشكيل الحكومة وادارة البلاد بشكل يلبي طموحات العراقيين.

وأكدت بلاسخارت خلال المؤتمر الذي بثته وكالة الانباء العراقية الرسمية على «ضرورة أن يشعر الناس بالحرية لممارسة العملية الانتخابية» لافتة الى أن «القوات الأمنية تركز كل جهودها على يوم الانتخابات وتوفير مناخ آمن وهذا يعني تأمين مناخ آمن للانتخابات وهو أمر ضروري» موضحة «اننا نعمل على منع التزوير وتكرار تجربة 2018 ونحاول التعاون من أجل منع التزوير».

وبشأن قضاء سنجار الشمالي الذي يتواجد فيه عناصر حزب العمال التركي الانفصالي اشارت بلاسخارت «نعلم ما يجري في سنجار وأي مرشح يجب أن يكون له الحرية في الدخول لأي مكان فيما تقوم السلطات بمتابعة من يقوم بايذاء المرشحين» مشددة على ضرورة «أن يكون كل شخص حر في الاختيار ويمارس حقه الانتخابي». وأشارت الى أن «الانتخابات بمفردها هي الاستقرار للعراق، كما أنها وسيلة لغاية ما تأتي بعد تشكيل الحكومة واصلاح جاد وان تكون ملامسات ملموسة لجميع العراقيين».

وبينت أن «هناك 900 مراقب دولي من أجل المراقبة وهو أمر غير مسبوق» واشارت الى أن «العراق لديه آلاف المراقبين المحليين ولا يمكن أن يكون جميعهم في مكان واحد ويسكونون في جميع المناطق» واوضحت أن مراقبي الأمم المتحدة سيكونون في خمس محافظات وهي: بغداد وأربيل وكركوك ونينوى والبصرة.

وقالت بلاسخارت ان مهمة بعثة «يونامي» التي تترأسها ستكون مراقبة الانتخابات وليس الاشراف عليها فيما بينت أن المصادقة على نتائج انتخابات اكتوبر مسؤولية العراقيين وحدهم. وقالت ان «مجلس الأمن منح يونامي دعماً كبيراً لنشر مراقبين للانتخابات العراقية» مؤكدة أن «مراقبي الانتخابات التابعين للأمم المتحدة سينتشرون في جميع مدن العراق».

وأضافت أن «هناك 900 موظف تابع للأمم المتحدة بهدف تقديم المساعدة الانتخابية».. مشيرة الى أن «الامم المتحدة طالبت مفوضية الانتخابات باعتماد الشفافية بايضاح الفرق بين من يحق لهم التصويت ومن تسلموا بطاقات انتخابية» وقالت «نركز جهودنا لتحظى الانتخابات العراقية بأعلى مستوى من النزاهة والسلامة» مبينة أنه «ليس من مسؤولية الامم المتحدة المصادقة على نتائج الانتخابات لأنها مسؤولية العراقيين ممثلين بالمفوضية والمحكمة الاتحادية».

وأشارت الى أن «الامم المتحدة تولي محافظة كركوك الشمالية اهتماماً خاصاً وسترسل موفدين لمراقبة الانتخابات اليها»، وعبرت عن الامل في تشكيل حكومة قادرة على العمل بفاعلية وسرعة بعد الانتخابات.. مؤكدة أن «الأمم المتحدة لن تساند أي جهة أو أي مرشح في الانتخابات».

