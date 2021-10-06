شباب الناصرية اختاروا مقاطعة التصويت.. المرشحون على مواقع التواصل فقط

عربيات ودوليات

الناصرية – الوكالات: كان يفترض أن يكون العاشر من أكتوبر 2021 التاريخ الذي يدلي فيه أنس أحمد البالغ 21 عاماً، بصوته للمرة الأولى لكنه قرر عدم المشاركة في الانتخابات المبكرة في العراق على غرار الكثير من الشباب الذين شاركوا في تظاهرات «تشرين» في 2019.ويقول أحمد من الناصرية في جنوب العراق مبررا قرار المقاطعة، «الانتخابات في العراق تتم تحت وطأة السلاح والمال السياسي». واختفت صور المرشحين في الناصرية وارتفعت مكانها صور شباب قتلوا خلال قمع الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر 2019 مطالبة باصلاح الاقتصاد ووضع حد للفساد وبحلول للأزمة المعيشية كذلك خطف عدد من ناشطي الناصرية، ولم يعرف مصير كثيرين.

ومن مقهى الأدباء في وسط المدينة، يروي أحمد الذي تخرّج هذا العام من كلية الاقتصاد والادارة، ويملك أملاً ضئيلاً بايجاد عمل في بلد تطال فيه البطالة شابين من كل خمسة «لا أستطيع أن أنتخب والكاتم (المسدس) فوق رأسي وأن أعبر عن رأيي والكاتم فوق رأسي».

