إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي «دوري أوروبا»

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تواجه إيطاليا أول اختبار حقيقي لها منذ تتويجها بكأس أوروبا 2020 هذا الصيف، عندما يستضيف رجال المدرب روبرتو مانشيني إسبانيا اليوم على ملعب سان سيرو في ميلانو في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وتستضيف إيطاليا الأدوار النهائية للنسخة الثانية للمسابقة القارية الحديثة بعدما توجت البرتغال بالأولى في بورتو على حساب هولندا (1-0)، حيث تلتقي بلجيكا المصنفة أولى عالميا مع فرنسا بطلة العالم غدا على ملعب أليانز ستاديوم الخاص بنادي يوفنتوس الذي يستضيف مباراة تحديد المركز الثالث الأحد المقبل وهو اليوم ذاته الذي تقام فيه المباراة النهائية على ملعب سان سيرو.

وستكون مواجهة إيطاليا وإسبانيا إعادة للقائهما في نصف نهائي كأس أوروبا الأخيرة عندما تفوق رجال مانشيني بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وكانت إيطاليا في أوجها بعدما بدأت صيفاً رياضياً لا يُنسى للأمة المتوسطية بفوزها على إنكلترا في المباراة النهائية في عقر دارها ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وتمسك مانشيني إلى حد كبير بأبطال يورو 2020. فمن بين 26 لاعباً كانوا في عداد تشكيلة المنتخب الإيطالي، ضم في البداية 22 لاعباً منهم، بالإضافة الى لاعب وسط روما المتألق لورنتسو بيليغريني الذي غاب عن البطولة القارية بسبب الإصابة. لكن المدرب الإيطالي أجبر على التخلي عن خدمات مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي الذي تعرض لإصابة في الفخذ فاستدعى بدلا منه مهاجم يوفنتوس مويز كين الذي تألق في آخر مباراة لإيطاليا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بتسجيله ثنائية في مرمى ليتوانيا (5-0) الشهر الماضي. كما سيغيب مدافع أتالانتا رافايل تولوي بسبب الإصابة أيضا، ووجه مانشيني الدعوة إلى مدافع ميلان دافيدي كالابريا لتعويضه.

وتأمل إسبانيا في إفساد احتفالات الإيطاليين بالريادة القارية على أرضهم، خصوصاً بعد مخالفتها للتوقعات في كأس أوروبا وبلوغها دور الأربعة حيث كانت الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة قبل أن تسقط في فخ ركلات الترجيح أمام الطليان وتودع البطولة.

وسيغيب عن إسبانيا نجم برشلونة الواعد بيدري الذي كان متألقا في كأس أوروبا، عن مباراة نصف النهائي بسبب الإصابة. وتعود الزيارة الأخيرة لمنتخب لا فوريا روخا الى إيطاليا للسادس من أكتوبر 2016 حين فرض التعادل على مضيفه 1-1 في تصفيات مونديال روسيا 2018 على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو.

وكان التعادل في تلك المباراة مكلفاً لإيطاليا، ثم تعقدت الأمور أكثر بالخسارة إياباً في إسبانيا بثلاثية نظيفة ما أجبرها على خوض الملحق الأوروبي الذي خسرته أمام السويد وفشلت بالتالي في التأهل الى كأس العالم لأول مرة منذ 1958.

وحينها بدأت عملية البناء والنهضة بقيادة المدرب الحالي مانشيني الذي عرف كيف يمزج بين عاملي الخبرة والشباب مع أسلوب هجومي لافت أخرج إيطاليا من قوقعة الدفاع التي اشتهرت بها.

وحتى صباح الأحد، تم بيع 31 ألف تذكرة للمباراة الأولى في ميلانو، وتم شراء 13 ألف تذكرة لنهائي الأحد على الأرض نفسها.

وسيكون كل من ملعب سان سيرو وستاد أليانز نصف ممتلئين على الأكثر في الأدوار النهائية، حيث يسمح قانون كوفيد-19 الحالي في إيطاليا بفتح ملاعب كرة القدم بنسبة 50% فقط للمساعدة في الحماية من انتشار الفيروس.

وكانت هناك آمال في رفع الحد إلى نسبة 75% قبل مباريات هذا الأسبوع حيث ظلت أعداد الحالات تحت السيطرة إلى حد كبير منذ الربيع وتم تطعيم ما يقرب من 80% من سكان إيطاليا الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا. لكن رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة غابريال غرافينا قال إن ذلك كان سيكون مستحيلا حتى لو تم تغيير القواعد. وأضاف غرافينا للصحافيين لسنا مستعدين بغض النظر عن أي قرارات (من الحكومة). وتابع أتمنى لو علمنا بهذا قبل شهر، لذا كان من الممكن أن تكون اتصالاتنا أكثر وضوحاً ... لقد قلت سابقاً إننا لا نستطيع تجاوز سعة 50% في دوري الأمم الأوروبية.

