ديشان: مواجهة بلجيكا ستكون معركة

دوليه

توقع مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان «معركة» ضد البلجيكيين غدا، وذلك حين يتواجه أبطال العالم مع «الشياطين الحمر» في الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية على ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو. وستكون مواجهة الغد الأولى بين الجارين اللدودين منذ نصف نهائي مونديال روسيا 2018 حين فاز «الديوك» بهدف وحيد سجله صامويل أومتيتي، في طريقهم للفوز باللقب العالمي الثاني في تاريخهم بعد تغلبهم على كرواتيا في المباراة النهائية. ورأى ديشان أول من امس أن التحدث عن معركة ضد المنتخب البلجيكي «ليس مصطلحاً بمعناه السلبي»، مضيفاً «هناك احترام بما فيه الكفاية بين (مدرب بلجيكا الإسباني) روبرتو مارتينيز وبيني، وبين اللاعبين الذين يلعب بعضهم معاً في الأندية». واستطرد «لكن هناك ساعة ونصف على أرض الملعب (زمن المباراة)، وهناك مكان في النهائي على المحك»، متطرقاً إلى الأجواء الحامية التي سبقت مباراة نصف نهائي المونديال وما تلاها من تصريحات ساخنة بالقول «كان هناك الكثير من التفسيرات لما قيل في خضم اللحظة. بإمكاني أن أتفهم ردود الفعل أو خيبة الأمل أو أي شيء آخر». ورأى أنه «كان هناك دائماً تنافس. لأن هناك الحدود (بين البلدين الجارين)، الأمر نفسه ينطبق على إيطاليا وإسبانيا». واعتبر ديشان أن الفرصة كانت قائمة أمام البلجيكيين «في 2018 للوصول الى النهائي (في مونديال روسيا)، مثلنا تماماً. مباراة الغد لن تكون مختلفة. التنافس كان دائماً موجوداً (بين المنتخبين)، لكنه صحي ورياضي». وشدد ديشان على ضرورة «عدم التقليل من أهمية هذه البطولة، لقد جاءت لتحل بدلاً من المباراة الودية التي لا تستقطب الاهتمام الكافي. هناك مواجهات قوية ونحن ندرك بأننا هنا من أجل هدف (التأهل الى النهائي والفوز باللقب)».

