loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

فياريال ضم أورييه


عزز فياريال الإسباني صفوفه بالمدافع الإيفواري سيرج أورييه في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار التمديد لعامين إضافيين، وذلك بحسب ما أعلن النادي اول من امس. وبات ابن الـ28 عاماً لاعباً حراً نتيجة إنهاء عقده مع توتنهام الإنكليزي في أغسطس، وذلك بعدما دافع عن ألوان النادي اللندني منذ 2017. وسينضم أورييه في فياريال الى المدرب أوناي إيمري الذي لعب تحت إشرافه خلال موسم 2016-2017 في باريس سان جرمان الفرنسي الذي دافع الإيفواري عن ألوانه من 2014 حتى 2017 وتوج معه بـ11 لقباً (اثنان في الدوري المحلي وثلاثة في كل من مسابقات الكأس وكأس الرابطة وكأس الأبطال المرادفة للكأس السوبر في الدول الأخرى).


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة