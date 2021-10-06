فياريال ضم أورييه

دوليه

عزز فياريال الإسباني صفوفه بالمدافع الإيفواري سيرج أورييه في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار التمديد لعامين إضافيين، وذلك بحسب ما أعلن النادي اول من امس. وبات ابن الـ28 عاماً لاعباً حراً نتيجة إنهاء عقده مع توتنهام الإنكليزي في أغسطس، وذلك بعدما دافع عن ألوان النادي اللندني منذ 2017. وسينضم أورييه في فياريال الى المدرب أوناي إيمري الذي لعب تحت إشرافه خلال موسم 2016-2017 في باريس سان جرمان الفرنسي الذي دافع الإيفواري عن ألوانه من 2014 حتى 2017 وتوج معه بـ11 لقباً (اثنان في الدوري المحلي وثلاثة في كل من مسابقات الكأس وكأس الرابطة وكأس الأبطال المرادفة للكأس السوبر في الدول الأخرى).