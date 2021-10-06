الأولمبي للتعويض أمام الأردن

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وضع الأزرق الأولمبي نفسه في موقف صعب قبل مواجهة نظيره الأردني في 06:30 مساء اليوم على ستاد الأمير سعود بن جلوي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا التي تستضيفها الدمام حتى 12 أكتوبر الحالي.

وتعادل الأزرق مع نظيره 1-1 أول من أمس في الجولة الأولى التي شهدت فوز عمان على الأردن 1-0، ليتصدر المنتخب العماني ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من الكويت واليمن ولا شيء للأردن.

ولم يظهر المنتخب الأولمبي الذي يقوده الاسباني كارلوس غونزاليس ويضم عددا من لاعبي المنتخب الأول بالصورة المطلوبة رغم تقدمه بهدف في الدقيقة 42 عن طريق عيد الرشيدي، لكن المنتخب اليمني أدرك التعادل عبر عمر الداحي في الدقيقة 52. ومع أن الأزرق أضاع أكثر من فرصة كانت كفيلة بخروجه فائزا أبرزها لطلال القيسي في الدقائق الأخيرة، الا أن مهاجمي اليمن كذلك شكلوا بعض الخطورة على مرمى الحارس خالد العجاجي.

ويحتاج الأزرق الى الفوز على الأردن في مباراة اليوم خصوصا أن نظام البطولة ينص على تأهل صاحب المركز الأول بالاضافة الى أحسن ثان من المجموعات الثلاث، بالاضافة الى أن المنتخب تنتظره في الجولة الثالثة مباراة أصعب أمام عمان الذي يلعب اليوم مع اليمن في الجولة الثانية.

وشهدت المجموعة الثانية أول من أمس أيضا فوز الامارات على لبنان بثلاثية نظيفة سجلها سعيد الكعبي (32)، وعبدالله النقبي (34)، وأحمد عبدالله (78)، والعراق على فلسطين بهدف وحيد سجله حسن جبار في الدقيقة 81. ويلعب اليوم ضمن المجموعة ذاتها الامارات مع العراق، ولبنان مع فلسطين.

وفي المجموعة الثالثة، حقق المنتخب السوري انتصارا كبيرا على نظيره البحريني بنتيجة 4-1، سجل لسورية يوسف محمد (7)، وأحمد الخاصي (29)، ومحمد الحلاق (79)، وأمين عقيل (90+4)، وسجل للبحرين عبدالله الحايك (67). ويلعب المنتخب السوري مع نظيره السعودي مستضيف البطولة الذي يسجل ظهوره الأول اليوم.

