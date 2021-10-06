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فوز القادسية والكويت وكاظمة وتعادل العربي مع برقان

راشد خلف
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021

شهدت الجولة الأولى من بطولة كأس الاتحاد التنشيطية انتصارات للقادسية والكويت وكاظمة بينما اكتفى العربي بالتعادل مع برقان في المباريات التي أقيمت أول من أمس. في المجموعة الأولى، تعادل العربي مع برقان 1-1، سجل للأخضر محمد فريح وسجل لبرقان النيجيري شيبوزي باول، وفي المجموعة ذاتها تغلب كاظمة على الساحل بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها بندر بورسلي، وناصر الفرج، والوافد الجديد الأردني أحمد عرسان. وفي المجموعة الثانية، تغلب القادسية على الصليبخات بنتيجة 4-2 في مباراة شهدت مشاركة النجم بدر المطوع وتسجيل الهدف الرابع لفريقه، بعد أن سجل عبدالوهاب الصليلي وأحمد الظفيري والجامايكي روماريو وليامز الأهداف الثلاثة الأولى، فيما سجل هدفي الصليبخات أحمد صبحي. وفي المجموعة الثالثة، تغلب الكويت على الجهراء بنتيجة 2-1، وسجل للأبيض مهاجميه يوسف ناصر وفيصل زايد.


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