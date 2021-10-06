فوز القادسية والكويت وكاظمة وتعادل العربي مع برقان

محلية

شهدت الجولة الأولى من بطولة كأس الاتحاد التنشيطية انتصارات للقادسية والكويت وكاظمة بينما اكتفى العربي بالتعادل مع برقان في المباريات التي أقيمت أول من أمس. في المجموعة الأولى، تعادل العربي مع برقان 1-1، سجل للأخضر محمد فريح وسجل لبرقان النيجيري شيبوزي باول، وفي المجموعة ذاتها تغلب كاظمة على الساحل بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها بندر بورسلي، وناصر الفرج، والوافد الجديد الأردني أحمد عرسان. وفي المجموعة الثانية، تغلب القادسية على الصليبخات بنتيجة 4-2 في مباراة شهدت مشاركة النجم بدر المطوع وتسجيل الهدف الرابع لفريقه، بعد أن سجل عبدالوهاب الصليلي وأحمد الظفيري والجامايكي روماريو وليامز الأهداف الثلاثة الأولى، فيما سجل هدفي الصليبخات أحمد صبحي. وفي المجموعة الثالثة، تغلب الكويت على الجهراء بنتيجة 2-1، وسجل للأبيض مهاجميه يوسف ناصر وفيصل زايد.

