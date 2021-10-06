اجتماع الهيئة مع «الكرة»: عودة الجماهير المحصنين وبنسبة محدودة

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أثمر اجتماع مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح مع رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف عن الاتفاق على الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء بعودة الجماهير للملاعب الرياضية اعتبارا من الموسم الحالي 2021-2022.

وأكد اليوسف أن عودة الجماهير ستكون من خلال التنسيق مع جميعا الجهات ذات الصلة لتنفيذ القرار مع التقيد بالشروط التي تتضمن السماح بدخول المحصنين للملعب بالنسبة التي تحددها السلطات من سعة الملاعب تبعا لما تقرره اللجنة العليا لكورونا حسب الوضع الصحي في البلاد، والالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها لدى وزارة الصحة خلال المباريات والتدريبات. وأكد الحضور وضع خطة صارمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء في جميع المنافسات الرياضية خلال الفترة القادمة، آملين تجاوز هذه المرحلة بنجاح وعودة الأوضاع والظروف الصحية الى حالتها الطبيعية بما يسمح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب بكامل السعة الاجمالية أسوة بعودة الجماهير ببعض الدول وخاصة الدول الخليجية والأوروبية لما يمثله ذلك من أهمية خاصة في اذكاء روح المنافسة بين اللاعبين وتحفيزهم لبذل أقصى جهد ممكن وخلق التنافس الذي يسهم في نجاح المسابقات وتطوير المستوى الرياضي.

حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة كل من: نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة أسد تقي ونائب المدير العام لقطاع الانشاءات والصيانة والمرافق الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الصباح ونائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا ومدير مكتب وزير الاعلام والثقافة ووزارة الدولة لشؤون الشباب محمد سعيد المطيري تم خلاله مناقشة عودة الجماهير الرياضية للملاعب وخاصة كرة القدم.

