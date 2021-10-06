نعيمة الأحمد: أعتز بتسميتي رئيساً فخرياً لـ «المرأة الخليجية»

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أعربت رئيسة نادي سلوى الصباح للفتاة الشيخة نعيمة الاحمد عن فخرها واعتزازها الكبيرين بتسميتها رئيسا فخريا للجنة التنظيمية لرياضة المرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في الاجتماع الـ 33 لرؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون الذي اقيم عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت الشيخة نعيمة الاحمد في تصريح لـ «كونا» ان هذه التسمية التي جاءت بناء على المقترح المقدم من اللجنة الاولمبية العمانية تعد تكريما وتقديرا للجهود الكبيرة لدولة الكويت في تطوير رياضة المرأة بالدول الخليجية قبل ان يكون تكريما لها. وبينت انها سعت خلال توليها رئاسة اللجنة التنظيمية في السابق الى احداث نقلة نوعية بالرياضة النسائية الخليجية اذ تمكنت اللجنة من تنظيم دورة الالعاب الخليجية النسائية الاولى عام 2008 في الكويت، والتي تضمنت 5 العاب رياضية جماعية وفردية. وذكرت الشيخة نعيمة ان الدورات الرياضية المجمعة توالت بعد ذلك مع زيادة اعداد الالعاب فيها لتقام النسخة الاخيرة بالكويت ايضا متضمنة 11 لعبة، مؤكدة نجاح الدورات الرياضية عبر جهود وتعاون اللجان الأولمبية في جميع الدول الخليجية وسعيهم لتمكين المرأة في هذا المجال. وثمنت موافقة رؤساء اللجان الأولمبية في مجلس التعاون الخليجي ومبادرة اللجنة الاولمبية العمانية برئاسة سناء البوسعيدي التي قدمت مقترح تسميتها رئيسا فخريا، متمنية مزيدا من التطور والازهار للرياضة النسائية في كل الدول الخليجية.

