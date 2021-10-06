الكويت يواجه بوفارك الجزائري في «السلة العربية»

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يلتقي الكويت اليوم فريق وداد بوفارك الجزائري في 06:00 مساء على صالة برج العرب ضمن الدوري ربع النهائي من بطولة الأندية العربية الثالثة والثلاثين لكرة السلة المقامة في مصر لغاية 9 أكتوبر الحالي.

وفي بقية مباريات ربع النهائي، يلتقي الاتحاد السكندري المصري مع الوكرة القطري في 02:00 ظهرا وتليها مباراة الفتح الرباطي المغربي مع الزهراء التونسي، وعند 08:00 مساء يلتقي الاهلي المصري مع بيروت اللبناني. وكان الكويت هزم بيروت 96-90 في ختام منافسات المجموعة الرابعة التي اقيمت أول من أمس على صالة الاتحاد السكندري ليخرج بطلا للمجموعة. وقدم لاعبو الابيض خلال المباراة مستوى متميزا استطاعوا من خلاله السيطرة على مجريات الربعين الاول والثاني الذي وصل بهما الفرق الى 15 نقطة غير ان الفريق اللبناني عاد مع بداية الربع الثالث ليقلص الفارق حتى أدرك التعادل في آخر دقيقة من عمر المباراة والتي شهدت تفوقا للابيض خرج من خلاله فائزا في اللقاء. ويسعى الكويت بطل الخليج الى التفوق على الفريق الجزائري اليوم ليصل الى نصف النهائي الذي سبق ان وصل له خلال الاعوام من 2007 الى 2010 خلال مشاركاته السابقة. من جانبه اختتم فريق نادي اليرموك مشاركته التاريخية اذ يشارك خارجيا لاول مرة في تاريخه بعدما حل وصيفا لبطل كأس الاتحاد الموسم الماضي، بالفوز على الشارقة الاماراتي 90-85 خلال المباراة التي جمعتهما امس الاول في ختام منافسات المجموعة الثانية

وحل اليرموك في ختام منافسات المجموعة بالمركز الثالث خلف ناديي الزهراء

التونسي والوكرة القطري الذي لم يؤهله للدور الثالث.

