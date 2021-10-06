الكويت وكاظمة يواجهان الفحيحيل وبرقان في «اليد»

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يخوض الكويت حامل اللقب مواجهة لا تخلو من صعوبة أمام الفحيحيل في 07:30 مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد لقاء آخر قويا يجمع كاظمة مع برقان في 05:30.

ويخوض الكويت وكاظمة لقاءيهما برصيد نقطتين من الفوز في الجولة الاولى، فيما يخلو رصيد برقان والفحيحيل من النقاط بعد أن خسرا مباراتيهما في افتتاح البطولة. ولن تكون مهمة الأبيض الذي يسيطر على ألقاب اللعبة طوال المواسم السبعة الماضية، سهلة نظرا لغياب محترفيه القطري فرانكيس مارزو والكوبي انجل هرنانديز لمشاركتهما على سبيل الاعارة مع نادي الوحدة السعودي في بطولة «سوبر غلوب». ورغم غياب محترفيه الا أن الكويت يملك الأفضلية نظرا لوجود مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين في صفوفه مثل صالح الموسوي، حسن صفر، محمد عامر، عبدالله الخميس وغيرهم. في المقابل يعتمد الفحيحيل الذي خسر بصعوبة أمام العربي على محترفيه التونسي ألياس الزمال والايراني أفشين صادقي. وفي المباراة الثانية ستكون المنافسة محتدمة بين برقان وكاظمة نظرا لتقارب مستوى الطرفين.

