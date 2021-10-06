كيروش: صلاح يشعرني بالفخر

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أشاد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بالنجم المتألق محمد صلاح لاعب ليفربول رافضا تبرير استبعاد بعض اللاعبين من قائمة الفراعنة. ويستعد المنتخب المصري لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم يومي 8 و11 أكتوبر الحالي. وقال كيروش في مؤتمر صحافي: «تألق صلاح؟ ارتديت قميص منتخب مصر وهذا الأمر جعلني أشعر بشرف وفخر كبير أنني ارتدي قميص مصر وكل شيء يتعلق بها داخل وخارج الملعب يشعرني بالسعادة». وتابع: «اذا كانت كرة القدم رياضيات أو عبارة عن بيانات فالجميع ستكون لديه القدرة على أن يكون مدربا لكن كرة القدم فن وهذا يستلزم العمل يوميا من أجل تحسين الأداء والرياضيات تخص العلماء والمهندسين وهم أفضل مني لكننا في المعسكر الحالي نحاول أخذ خطوات للأمام من أجل التحسن».

