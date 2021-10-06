ريم إبراهيم: من قال إن المرأة الكويتية مظلومة؟!

النهار Plus

لا أحد ينكر الدور البارز الذي صنعته الإعلاميات الكويتيات من خلال الإعلام المرئي والمسموع على مدى السنوات الماضية، وفي هذا الجانب يحظى الإعلام الكويتي بنماذج كويتية مشرفة أستطعن تحريك المياه الراكدة تلفزيونيا وإذاعيا، وفي هذا الحوار نلتقي بالإعلامية النشطة ريم إبراهيم لتكشف من خلاله العديد من الرؤى التي تحملها،نتيجة السنوات الطويلة التي قضتها في أروقة الإذاعة لتقديم العديد من البرامج المتنوعة الناجحة والمميزة، وإليكم تفاصيل الحوار.



? الكثير من المذيعين والمذيعات يؤكدون أن مايك الإذاعة له هيبة ورهبة، كيف واجهت ريم مع أجواء الإذاعة ومناخ الستديوهات؟

? رهبة المايك لها حكاية مع كل مذيع ومذيعة عمل في الإذاعة، ومن المواقف التي مررت بها في الإذاعة، حينما كنت في أحد دورات المذيعين لن انسى ما حدث في الاختبار النهائي من الخوف والارتباك أختفى صوتي نهائيا،ولم أستطع ان اقدم المطلوب، لكن اللجنة قدرت ذلك وتم إعادة الاختبار في وقت آخر والحمدلله توفقت، لذلك من يحترم المايك يشعر برهبة كبيرة امامه ومازالت موجودة حتى هذه اللحظة خاصة في دخول أي برنامج جديد مع انني والمايك أصبحنا أصدقاء لعملي في الإذاعة وتواجدي اليومي.

تطوير

? ما الأسباب التي جعلت ريم تتجه إلى الإعلام، وما العوامل التي ساهمت في تطور مستواكِ في الإذاعة؟

? وجود دورات تدريبية لاستقطاب كوادر وطنية للعمل في الاعلام كمذيعات كانت خطوة مهمة جدا، جذبتني الفكرة في العمل كمذيعة،لاجتياز الدورة التدريبية للمذيعين وكان هناك الكثير من التدريبات والاختبارات وكانت بداية جديدة في مجال الاعلام، تطور المستوى يأتي ذلك من اكتساب خبرة اكبر في ممارسة العمل الاذاعي، فالمذيع يتعلم من زملائه المذيعين أهل الخبرة و الإعداد والمخرج والفني الموجود بتلك الادوات يتطور المذيع وكلها عوامل تصقل موهبته وتطوره للأحسن.



تنوع



? من واقع تجربتكِ ما هو مقياس نجاح الإعلامية في الإذاعة؟

? الاستمرار والتنوع في تقديم البرامج والا تكون دائما في قالب واحد من البرامج، أيضا ثقة الضيوف في المُحاور واحترامه مهم جدا، كذلك التواجد في السوشيال ميديا مهم جدا للظهور الاعلامي وتسليط الضوء على البرامج المهمة ذات القيمة والمفيدة للمجتمع.

? متى تصبح الإعلامية قادرة على الارتجال؟ وهل هي مهارة تصقل بالتدريب أم موهبة واحتكاك؟

? من أهم الاشياء إجادة اللغة العربية والالتزام بحضور البرنامج في الوقت المطلوب أول اسس النجاح والتعامل مع ضيوف ذوات التفكير المختلف، تمنحك ثقافة مختلفة احيانا تتحمل شخصيات صعبة جدا في التعامل اثناء اللقاءات، علما أن الارتجال يحتاج أولا الى وجود الموهبة والكاريزما ثانيا القراءة والثقافة مهمة جدا في الارتجال كذلك يجب ان تكون قراءة الإعلامية للشخصية التي تحاورها ووضع مداخلات مناسبة في الوقت الصحيح خلال اللقاء.

أعمال شاقة

? المذيعون والمذيعات لا يملكون وقتًا للواجبات الاجتماعية والأسرية، فكيف توازنين بين الإعلام والصداقات والتواصل الأسري؟

? يا ليت هناك من يدركون ويقدرون هذا الجانب، في كل الحالات تعتبر مهنة المذيعة أشبه بأعمال شاقة، لانها تلتزم في العمل اكثر من واجبات الاسرة مثل الاحتفالات وغيرها، خاصة أن أوقات العمل مختلفة ليلا ونهارا، كذلك مناسبات الأعياد نفتتح المحطة الإذاعية في الساعة 7 صباحا لذلك تجدنا نعيد في الإذاعة مع الزميلات ثم نذهب لقضاء بقية اليوم مع الأسرة، ولكن التوازن مطلوب، ودعم الاسرة هو عامل للنجاح.

? من المعروف أن الإعلام والشهرة والاضواء تسحب البساط من البيئة الداخلية البيت، كيف استطاعت ريم أن تحل هذه المعادلة والتوفيق بين الطرفين؟

? من خلال التفاهم وأعطاء كل شي حقه، وقت العمل للعمل ووقت البيت للأسرة، والتعويض أحيانا يكون في وقت الإجازات والسفر.



دعم



? تجربتكِ الإذاعية في الإذاعة ناجحة وماذا أضافت لك؟

? فضل من الله أن تكون ناجحة ومستمرة، التنوع في البرامج التي أقدمها وعدم بقائي في قالب واحد من البرامج، والحمدلله ان إذاعة الكويت كانت اول الداعمين لي واعطائي فرص مهمة للتواجد والمسؤولية طبعا فانت أمام جهاز دولة فالمسؤولية تكون مضاعفة وممتنة جدا لجميع القيادات والعاملين والمسؤولين في الإذاعة على جهودهم الجبارة في توفير الإجواء المناسبة لكل الطواقم الإعلامية بمختلف مسمياتها، هذه المهنة اضافت لي الكثير من الثقافة والسعادة لانه مهم جدا ان تعمل ما تحب لتكون صاحب بصمة مميزة.

? هل تشارك ريم في إعداد البرامج التي تقدمها أم تلتزم بالإعداد المطلوب منها قراءته؟

? نعم قدمت الكثير من البرامج إعدادا وتقديما منها الوطني والمسابقات والحوارات النقاشية، منها حياتك من اختيارك و نفوس مطمئنة وسهرات العيد وامثال وغطاوي رمضانية، لذلك من الضروري ان يكون المذيع ملم في تفاصيل البرنامج والضيوف حتى الفلاشات والاغاني لان مقدم البرنامج يجب ان يكون منتبه لما يدور حوله.



النقاشات



? في مجال التقديم أي نوعية من البرامج تجدين فيها نفسكِ؟

? طبعا اعشق النقاشات والبرامج الحوارية التي تجيب عن تساؤلات المستمعين مثل البرنامج الثاني على الخط كان هو الانطلاقة وايضا برامج الشعر كانت تجربة جديدة ورائعة مثل البرنامج الاذاعي الناجح ليلة شعر للمبدع خالد المحسن تعلمت منه الكثير في المجال الشعري.

? ماذا عن مستقبل المرأة في مجال الإعلام بصفة عامة؟

? المرأة موجودة في الاعلام الكويتي منذ الستينيات وليس غريباً عليها عملية التواجد والإبداع والتميز، وجودها عامل مهم جدا يعكس صورة المرأة الكويتية المثقفة والعاملة والرائدة في مجال الاعلام والخطوات القادمة اجمل بإذن الله.

? هل ترين في وسائل الإعلام الجديدة إضافة للتقليدي أم خصمًا له.. وما موقفك من مصداقية ما تقدمه؟

? وسائل الاعلام الجديدة مهمة جدا، واصبحت واقعاً وعلينا اختيار ما يناسب ديننا وأخلاقنا، وهي فرصة لكل فكر جديد ورؤية جديدة في المجال الاعلامي، ومع ذلك تجد المصداقية اكثر في القنوات الرسمية للدولة.



إبداع نسائي



? على الرغم من أن المرأة تبدع إعلاميا وتتألق لكن حقها مهضوم امام إبداع الرجل الإعلامي.. ما تعليقك؟

? الفرص موجودة دائما للرجل والمرأة، ولكن احيانا الرجل يكون محظوظا اكثر، ولكن المرأة تحتاج للدعم الاكبر لتبرز اكثر إعلاميا، لدينا كوادر إعلامية جبارة في الاعداد والاخراج والتقديم،فقط بحاجة إلى فرصة وثقة ودعم معنوي.

? كيف تجدين إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل الإجتماعي وتحرر الطرفين؟ هل تحتاج لرقابة وتفعيل أم الوضع يبقى متزنا؟

? دائما اقول أن أصحاب المبادئ لا يتغيرون ولا يتجاوزون الخطوط الحمراء او المحاذير لذلك اصحاب النجاح مستمرون في عطائهم، اما الفقاعة تنتهي مع الوقت، و الرقابة موجودة ولكن احيانا نحتاج الى ايقاف بعض الحسابات الوهمية الي تقوم بنشر وكشف سلبيات المجتمع.



الجرائم



? كيف تنظرين إلى زيادة نسبة الجرائم المتعلقة في العنف والقتل في المجتمع الكويتي وكيف نحد من هذه السلبيات وهل من آلية لمعالجتها؟ وأين يكمن القصور في هذا الجانب بالضبط؟

? للأسف أن دور بعض الأسر غائب، ويعتقد البعض ان دور الاب هو توفير المال فقط وهذا خطأ طبعا، أول شيء يجب رب الأسرة المساهمة في غرس الوازع الديني والقيم والأخلاق للحد من الجريمة، وأيضا يجب على الوسائل الإعلامية الرسمية تكثيف من برامج التوعية والارشاد بمدى اهمية الموضوع والعواقب الناتجة عنه، فالمجرم ليس هو فقط الخاسر الوحيد بل أسرته ايضا وأسرة الضحية الكل يدفع ثمن غلطة شخص واحد.

? على الرغم من أننا ننعم بدولة حريات ومؤسسات وديموقراطية، الا أن هناك بعض الأصوات الكويتية تطالب بالمزيد من التحرر، ماذا تريد المرأة بالضبط لتصل إلى قناعة الاكتفاء وعدم المطالبة من جديد؟

? لا ننكر أن دولتنا دولة حريات ومؤسسات وديموقراطية، ومن الطبيعي أن تكون هناك مطالبات مشروعة من حق المواطنين كافة تماشيا مع التطور ومواكبة للواقع ولهذا لابد من وضع قوانين جديدة تكون ذات مصلحة عامة ومنفعة تعم على الجميع.



مطالبة



? طالبت عدد من الناشطات بتعديل بعض القوانين المتعلقة بالمرأة وتفعيل قوانين أخري؟ ما تعليقك؟

? أنا مع حقوق المرأة ولكن بحدود الإمكان وما يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع الكويتي بصفته مجتمعا شرقيا محافظ، لا نستطيع المقارنة مع دول أخرى لان واقعنا مختلف.

? كيف تجدين أهمية الجمعيات النسائية ودورها في محاولة رفع الظلم عن المرأة وتحقيق المساواة لها؟

? من قال ان المرأة الكويتية حاليا مظلومة، المطالبة بقانون جديد يناسب الواقع الحالي لا يعني أبدا ان المرأة مظلومة ولكن على أي شخص واعٍ تحمل نتيجة اختياراته فقط.



برلمانيات



? من الملاحظ أن هناك عدم إيمان كاف بالمرأة، خصوصاً في الشأن السياسي وإذا نظرنا إلى الانتخابات الأخيرة التي أجريت، نجد أنه لم تفز فيها أي امرأة بمقعد في البرلمان، رغم كثرة المرشحات من ذوات الخبرة السياسية هل صحيح أن المشكلة تكمن في نقص إيمان المرأة بالمرأة، ونقص إيمان الرجل بالمرأة؟

? مع الاسف أن المرأة لم تنصف المرأة، ومع ذلك كثير من القوانين تغيرت لصالح المرأة لذلك نتمنى ان نجد أصوات نسائية قادرة على المواجهة ومتمكنة في البرلمان القادم، يكون لها دور فعال وتأخذ دورها في التشريع لتنفذ قرارات تخص مصلحة المرأة الكويتية

? في الأونة الأخيرة طغى مسمى الناشطات الاجتماعيات في الكويت كيف تجدين ما يقمن به الناشطات هل يعتبر مثاليا ومساره صحيح أم تتخلله الفوضى؟

? بعض الناشطات يمثلن أنفسهن فقط وليس المجتمع ككل، ربما يحتجن مظلة رسمية لتقديم طلباتهن وترتيب الصفوف من جديد.

? هل تؤمنين بأنَّ إصلاح المجتمعات يبدأ بكشف المستور والمسكوت عنه وإن لم تكن مهيأة لتقبّل ذلك؟

? طبعا، ولا اعتقد أن هناك دولة مثل الكويت في التعامل بالشفافية، خاصة في طرح قضايا الفساد وغيره ولكن الاجراءات القانونية تأخذ وقتا طويلا وهذا يرجع الى الدورة المستندية وغيرها من الامور التي تؤخر ظهور النتائج الإيجابية.