مي الحجاج: 15 % نسبة تولي المرأة المناصب القيادية في القطاع الحكومي

النهار Plus

قالت رئيس مجلس إدارة جمعية سوروبتمست لتنمية المجتمع، مي الحجاج: أن الإحصاءات الخاصة بأن نسب تولي المرأة للمناصب القيادية تبلغ نحو الـ 15 في المئة من في القطاع الحكومي و18 في المئة بالقطاع الخاص وهي نسب تعد ضئيلة جدا بالمقارنة مع عدد النساء في مكان العمل.

وقالت الحجاج في تصريحات لـ النهار ان هناك ملامة على الحكومة لأنها لا تضع النساء بالوزارة، وكذلك هناك ملامة على الشعب في عدم وصول النساء إلى مجلس الامة، وكذلك هناك ملامة على النساء أنفسهن اللاتي يجب تحملهن مسؤولية عدم وجودهن في مراكز القيادة.



حواجز نمطية



وتساءلت الحجاج لماذا لم تصل المرأة وما هي الحواجز التي تقف امامها؟، لافتة الي ان هناك عدة اسباب وراء هذه الاشكالية وهي:-



مقدمتها النظرة الاجتماعية بأن المرأة الالوية ليس في وظيفتها بل في عائلتها وهذا السبب مقنع ولكن الفترة التي تكون فيها المرأة متزوجة ولديها اولاد ومسئوليات اسرية وهذه الفترة تكون مؤقتة، وهذا الامر هو ما يجعلنا نسعى الى تمكين المرأة وان نؤكد ان الفترة التي يكون لدي المرأة اطفال مؤقتة ولا تتجاوز 5 اعوام، ولابد ان تكون صبورة حتى تصل الى الادارة الوسطى، وبالتالي تكون لديها توازن وتستطيع التركيز وان تسوى توازن بين العمل والبيت.

عدم المساواة فكثيرا ما تتساوى المرأة والرجل في الشهادات والخبرة، الا انه عند الترقية يتم ترشيح الرجل عن المرأة، وذلك بسبب النظرة النمطية للمرأة وهذا ما نحاول ان نغيره ليس فقط عندنا في الكويت بل في العالم كله حتى في أميركا والذي يساعدنا في الكويت ان المعاشات متساوية بين الرجل والمرأة وليست كما في الغرب



البيروقراطية تطارد المرأة



وزادت الحجاج ان المشكلة في النظرة النمطية في دور المرأة، ولا احد يري دورها كموظفة في بنك او مديرة او مهندسة وذلك لمستوى محدد، ولا يتم الوصول بها إلى أبعد من المستويات الادارية، ولذا فنحن في الندوات نبحث عن الطرق التي يمكن بها تغيير هذه النظرة النمطية.

واضافت الحجاج ان الامل لدينا في القطاع الخاص لانه من الممكن ان يعطي فرصة لانه لا يرتبط بقوانين مثل الخدمة المدنية والبيروقراطية الموجودة في القطاع الحكومي، كما ان القطاع الخاص سهل اعطاء فرص للمرأة، وعندهم دورات تدريبية وامكانات مادية وادارية لتطوير اداء الموظفات، وذلك عكس القطاع الحكومي الذي يتحك فيه البيروقراطية، بعكس القطاع الخاص الذي يعطي فرصة للمرأة ولكن لابد ان يكونوا صبرون وعندهم رؤية بان تأخذ الامكانات التي تساعدها على تحقيق التوازن من خلال الدورات التدريبية وتوحيد الخدمات التي تحتاجها.



مثل أعلى



واوضحت ان اهم شيء ان النساء القيادات لابد ان يكونوا مثلاً أعلى للنساء وخاصة للخريجات الجدد، فالمرأة التي تبدا حياتها العملية، فعلي سبيل المثال اذا كان لديك مديرة بنك وهي امرأة فهي مفروض ان تكون مدربة وتساعد البنات التي تعمل تحت قيادتها وتشجعيهن على الاستمرار والصبر وتعطيهم خبرتها لكي ينجحوا. وشددت الحجاج على ان وجود المرأة في سوق العمل يفيد الوطن ويفيد الشركة ويعطي فرصة لاختلاف الاراء فمثلا اذا عقد اجتماع ويحضره رجال ستكون الرؤى في ذات الاتجاه، اما ادا كانت هناك امرأة ستكون هناك بالتأكيد وجه نظر مختلفة، وذلك لان الرجل يفكر في العمل والفلوس بعكس المرأة فهي تفكر في العمل والفلوس وكذلك ايضا في الموظفين بعاطفة، وبالتالي تعطي وجهة النظر في جوانب شؤون الموظفين وبالتالي فوجودها في صنع القرار ضرورة.



فرص متساوية



وعن اثار جائحة كورونا على عمل المرأة اوضحت الحجاج ان وجود التكنولوجيا الحديثة مثل زووم وغيرها من وسائل التواصل الحديثة ساعدت في دورات عجلة العمل في الاجتماعات الالكترونية وهذا ساعد المرأة كثيرا في اداء عملها وتشتغل وهي في المنزل ومعها اولادهم وهي فترة اراها جيدة لتمكين المرأة لان الفرص كانت متساوية.وعن نصيحتها للفتيات الجدد في سوق العمل اكدت الحجاج ضرورة الصبر في الفترة الاولي للعمل ولابد ان تتخيلوا انفسكم بعد 10 اعوام ستكوني مديرة ادارة او رئيس قسم او وزيرة ولابد ان تحافظوا على طموحاتكم للوصول الى اعلي مستوي من خيالكم للوصول الى المراكز القيادية.



الحكومة لم تقصر



وشددت الحجاج على ان الحكومة أدت واجبها واعطت المرأة الفرصة لاستكمال دراستها وكذلك دراستها والمساواة في البعثات الدراسية والتأهيلية، ولم تفرق بين الفتيات والشباب، كما وفرت الحكومة قانون العمل الذي يساندها ويعطيها التوازن مثل دار الحضانة، وبالتالي فالحكومة اعطت المرأة كل شئ لكي تتطور، ولهذا فالدور جاء على المرأة لاثبات ذاتها في العمل سواء بالقطاع الحكومي والخاص.

واشارت الحجاج الى ان مجالس الادارات في البنوك والقطاع الخاص لابد ان يكون بها نسبة للمرأة من خلال التعيين وذلك من خلال وضع تشريعات بان تكون هناك مقعد او اكثر للمرأة للتمثيل النسائي في مجالس الادارات، وذلك من خلال وضع كوته معتمدة.

