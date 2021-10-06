فارسة القدرة والتحمل دلال المزيد: أحلم بالأولمبياد

النهار Plus

تتمنى الفارسة دلال المزيد أن يدخل سباق القدرة والتحمل ضمن الألعاب الأولمبية وتحلم أن تشارك يوما في الأولمبياد بعد أن واجهت صعوبات كبيرة في مشوارها الرياضي الذي بدأته في العام 2014، وتقول انها احتاجت بعض الوقت من أجل اقناع المدربين للحصول على الفرصة في هذه الرياضة الصعبة، مشددة على الدور الكبير لأسرتها في نجاحها رغم معارضتهم في البداية لخوفهم عليها. «النهار» التقت مع الفارسة دلال وأجرت معها هذا الحوار:

? متى بدأت بتعلم الفروسية وعن طريق من؟

? بدأت هواية تعلم ركوب الخيل سنة 2014 فكانت بدايتي اساسا في مجال القفز مع نادي الصيد والفروسية ثم استمررت في تلقي الحصص بشكل مكثف مع نادي الخرافي لتطوير مستوى ركوبي للخيل، وبعد سنة في هذا المجال، شعرت ان هويتي الاساسية ليست تحت مجال القفز ولكن في الحقيقة وجدت نفسي اكثر في مجال القدرة والتحمل، فتوجهت بدون تردد لأمارس ما احب مع احدى الفرق المختصة في هذا المجال، فانضممت تحديدا بشكل رسمي مع فريق الوفرة الكويتي وهو احد الفرق المختصة في هذا المجال وبدأت هذا المشوار وقضيت معهم 4 سنوات وبعده انضممت لفريق الصعايب واصبحت فارسة من ضمن فرسانهم حتى وقتنا الحالي.

? كيف طورت هذه الهواية لتصبح رياضة تنافسية؟

? طورت هذه الهواية الى مستوى الاحتراف عن طريق نقاط كثيرة سأذكر منها التالي:

الصبر: وأعني بذلك الصبر عند عدم النجاح في اول التدريبات او عدم النجاح في اول مشاركاتك في السباقات الرسمية، والصبر ايضا على النفس وعدم القسوة عليها بالانتقاد السلبي الداخلي، بل الافضل توجيه هذه الطاقة اكثر على النفس من خلال تكثيف التدريبات بدلا عن ذلك، (فمستوى الاحتراف سيأتي حتما.. استلذ بكل خطوة وانت تخطوها حتى تصل للمستوى الذي تطمح له).

الالتزام بممارسة التدريب وعدم الانقطاع لفترات طويله عنه حتى تكسب اللياقة المطلوبة.

ركوب خيل ذات طباع مختلفة والتنوع بها، فكما تعلمون للخيل طباع مختلفة، فكلما نوعنا بينهم كلما زادت خبرتنا بكيفية التحكم بهم اكثر وكيفية التعامل مع جميع الاطباع.

(التقبل) واقصد به:

1- تقبل الانتقاد البناء، وخصوصا من المدرب المباشر، فالنقد البناء يبني الفارس اكثر من المدح الجميل.

2- تقبل الاخطاء، فكلما اخطأت عن غير عمد تعلمت منه اكثر واكثر وتطور بعده مستوى ركوبك للخيل.

3- تقبل عدم النجاح، ولاحظوا بانني لم اذكر كلمة ( فشل) لان كل تجربة نعيشها نخرج منها بفائدة، فلولا وجود التجارب الغير موفقة، لما تعلمنا وتطورنا ولم نستشعر طعم النجاح.. طعم لذة الانجاز بعد التعب.

4- وضع اهداف واضحة والسعي لتحقيقها وعدم الشعور باليأس او الاحباط مهما كانت الصعوبات.

? متى بدأت الفارسة دلال المزيد المشاركة في البطولات الخارجية؟

? بدأت بالمشاركة في سباقات النوفس في دولة الامارات الشقيقة سنه 2018 وهي السباقات التمهيدية للمشاركة في البطولات الدولية واجتزتها جميعا حتى بداية سنة 2019، ثم حصلت على اول نجمة دولية في سباق الون ستار في فرنسا سنة 2019 وبعد اسبوع من ذلك السباق حصلت على النجمتان الدوليتان بعد اجتيازي لسباق التو ستار مسافة 120 كيلو في فرنسا، ثم شاركت في سباق ثري ستار في دولة البحرين سنه 2020 وهو يعتبر اطول مسافة لسباقات القدرة والتحمل وهي مسافة 160 كيلو واجتزت السباق بنجاح وحصلت على 3 نجمات. وبعد ذلك توالت مشاركاتي الخارجية الكثيرة من بعد ذلك حتى يومنا هذا.

? وما الانجازات التي حققتها؟

? الحمد لله حصلت على المركز التاسع في بطولة افتتاح الموسم تحت اشراف نادي الفروانية سنة 2021 في الكويت مع فريق الجسار. ولله الحمد حصلت على المركز الثالث في السباق المؤهل لبطولة كأس العالم للخيول الصغيرة سنه 2021 في جمهورية ايطاليا.

? الصعوبات التي واجهتها كونك فتاة، وهل وجدتِ دعما معنويا من الأسرة أم معارضة؟

? في البداية واجهت صعوبة كوني فتاة في تقبل انضمام فتاة فارسة ضمن الفرسان في مجال القدرة والتحمل وخصوصا ان اعداد الفتيات في هذا المجال قليل جدا مقارنة مع المجالات الاخرى، وايضا تردد بعض المدربين في اعطائي الفرصة في ركوب بعض انواع الخيل ونظرتهم للفتاة انها اقل قدرة وامكانية في السيطرة على الخيل مقارنة بالرجال، ولكن مع الوقت ولله الحمد اثبت جدارتي في ركوب الخيل وكسبت ثقة اغلب الفرق من مدربين وفرسان.

اما من ناحية الدعم المعنوي للاهل، في بداية مشواري لم اجد اي دعم بل بالعكس وجدت معارضة شديدة اساسها الخوف وخصوصا الوالدين علي من السقوط او التعرض لاي اصابة بدنية.. ولكن مع الوقت ولله الحمد تلقيت منهما كل الدعم ولولا دعمهما النفسي ودعاء الوالدين الله يمد في عمرهما بالصحة والعافية وتوفيق ربي لما وصلت الى هذا المستوى الذي انا فيه الان.

? رياضة الفروسية بشكل عام تحتاج لدعم مادي، فهل تجدون هذا الدعم سواء من الجهات الحكومية أو من القطاع الخاص؟

? في البداية كانت مشاركاتي المحلية والخارجية كلها اجتهاد شخصي ودعم الاهل، ولكن بعدها اثمرت جهودي فالتفتت لنا هيئة الرياضة واخص بالذكر د. صقر الملا فدعمه المعنوي وكلماته المشجعة سبقت دعمه المادي، ثم تلقيت الدعم بعد ذلك من الاتحاد الكويتي للفروسية وتم اختياري من ضمن اللاعبين الممثلين لهم فلهم جزيل الشكر والامتنان واتمنى ان اضيف لهم المزيد من الانجازات المشرفة.

? تتوقعين الى متى ستستمرين في هذه الرياضة، وهل يمكن أن تشجعي أبناءك على ممارستها مستقبلا؟

? لا ارى حياتي بدون هذه الرياضة، فحب الخيل يسري في دمي، وعشقي لهذا المجال ابدي، واتمنى ان اكون احد الاشخاص المؤثرين ايجابا في هذا المجال ومن الاشخاص المطورين له في المستقبل ان ربي امد في عمري. ونعم اشجع ابناء اسرتي في ممارستها، فهي رياضة تبني الشخصية وتقويها وليست فقط رياضة بدنية.

? كيف ترين مستقبل هذه الرياضة محليا وعالميا؟

? محليا، بعد اعلان الاتحاد الكويتي للفروسية وجهود اعضائه الجلية اتوقع ان نرى التطور لهذا المجال في المستقبل القريب. وعالميا، اتمنى شخصيا ان ارى مجال القدرة والتحمل مدرج من ضمن الالعاب الاولمبية، وان تحقق هذا الحلم فسأكون من اول الفرسان المشاركين في الاولمبياد.

