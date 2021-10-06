سرية صدقي لـ«النهار»: تحريم الفن «فقر فكري»

النهار Plus

«الفن محور حياتها».. جملة يمكن أن تلخص مسيرة سنوات طويلة قضتها الدكتورة سرية صدقي، أستاذ المناهج وطرق التدريس، بكلية التربية الفنية، جامعة حلوان، الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية 2021.

د.سرية اشتهرت بتفوقها الأكاديمي، حيث حصلت على درجة الماجستير في الفنون والتربية عام 1974، ثم درجة الدكتوراه في الفنون الاسلامية من جامعة نيويورك عام 1979، وخلال مسيرتها تقلدت العديد من المناصب، فشغلت رئاسة المركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة في الفترة من 1993 حتى 1994، كما أسست وشغلت منصب رئيس مركز الكمبيوتر جرافيك بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.

«النهار» التقت د. صدقي، للحديث معها عن نشأتها، لا سيما وأنها كانت نشأة في كنف أسرة تعشق العلم والفن وتقدر دو النساء فى المجتمع، فوالدتها من أول عشر نساء فى مصر تحصل على الدكتوراه من انكلترا، ووالدها على الرغم من كونه كان وزيرا وأكاديميا فى الزراعة الا انه عشق الفن منذ طفولته وأورثها حب الفن والجمال.

الفن في حياة د.سرية صدقي امتد الى مرحلة الزواج، فعندما تزوجت كان الزوج هو الدكتور مصطفي الرزاز الفنان العالمي الحاصل على جائزة النيل، الذي يساندها دائما ويدعمها.. وعن هذه الرحلة كان الحوار التالي:

? بداية.. ما التأثير الذي أحدثته نشأتكِ وسط أسرة فنية على شخصيتك وحياتك بعد ذلك؟

? نشأت فى عائلة تهتم بالتعليم العالى والثقافة وتؤمن بدور دور المرأة فى المجتمع، ولا أنكر أني كنت طفلة محظوظة لأنني كنت محاطة بكل أنواع الثقافة، والدتي هي الدكتورة عدلات كمال، حاصلة على الدكتوراه في التربية الفنية فى الخمسينيات من انكلترا، وكانت من أول عشر نساء فى مصر تحصل على الدرجة العملية هذه، ووالدى عبد الرزاق صدقى حاصل على الدكتوراه من انكلترا فى براءة اختراع خاصة بعلم الوراثة وملكة انكلترا منحته نوط كأحسن 100 عالم، وحدث التعارف بينهما في انكلترا، وعمى كان شاعرا كبيرا وله مئات المؤلفات وكانت لديه مكتبة بها 4500 كتاب وبعد موته تبرع بها والدي لدار الكتب.

والدي ووالدتي بعد عودتهما من لندن مع مجموعة من العلماء كونوا مجموعية اسمها( الرواد) كان هدفها علمي وسياسي، وبعد قيام الثورة شغل العديد منهم مناصب وزارية، وكل هذا بالطبع كان له بالغ الأثر في شخصيتي، وأذكر أنني في مرحلة عمرية ما كنت أخشى التحدث خوفا من ألا أتحدث بنفس الطريقة المؤثرة التي كنت أراهم يتحدثون بها، وكنت أفضل الجلوس فى صحبة مجموعه الرواد والوسط الثقافي الذي يعيش فيه أبي وامي عن اللعب مع الأطفال.

وأذكر أن والدتي كانت مهتمة بالفن وعندما دخلت مدرسة (الامريكان كوليدج) كانوا يدرسون الفن بطريقة لم تعجب أمي فنقلتني الى مدرسة أخرى لا تدرس الفن كي لا أتعلمه بطريقة خطأ، ووالدي رغم أنه عالم في الزراعة والوراثة، لكنه كان يتمني أن يصبح فنانا، وكان وزيرا ومديرا اقليميا لهيئة الأغذية والزراعة (الفاو) ولكنه كان يمارس الفن لان والده حرمة منه.

لذلك طوال فترات عمرى كنت مطلعه على الفن بكل أشكاله (متاحف، سفر، ومعارض) حتى أصبح المحيط حولي كله فن وأصبح الفن والتراث بيئة أليفة حتى وان كنت لم أفهمه وأنا في سن صغيرة لكن توجد أشياء نألفها ونحن صغار ونعتاد عليها وتصبح بعد ذلك أسلوب حياتنا.

? ماذا عن سنوات التعليم الجامعي والدراسة الأكاديمية؟

? درست بكلية التربية الفنية وتخرجت منها عام 1967، وبدأت المشوار الأكاديمي كعضو هيئة تدريس في الكلية بجامعة حلوان، وحصلت على درجة الماجستير في الفنون والتربية عام 1974، ثم الدكتوراه في الفنون الاسلامية بجامعة نيويورك عام 1979، وتوليت رئاسة المركز القومي لثقافة الطفل، وجميع أعمالي مصرية خالصة.

? خلال مسيرتك تلقدتِ عدة مناصب ادارية وتنفيذية.. هل كان لها تأثير على مشوارك الفني؟

? لم أحب المناصب، ولم أجد نفسي فيها، ما أحببته هو التدريس لأبنائي الطلبة، والمناصب أبعدتنى عن الطلبة والفن وأنا مهتمة جدا بتربية جيل جديد.

? ولكن تقلدك منصب رئيس المركز القومي لثقافة الطفل من الأمور المهمة.. فهل كنت راضية عن هذه الفترة؟

? قدمت كثيراً من المشاريع المفيدة للأطفال، لكن الاجراءات الروتينية كانت تمثل تعقيد كبير لى الورق والاجراءات والقرارات، ولم أكن سعيدة بقدر ما كنت سعيدة عندما أخرج أجيال من الفنانين.

? كيف تمكنتِ من الربط بين الدين في رسالتي الدكتوراه؟

? الدراسة كانت عن كيف يعيش الدين وكيف يتخلف؟ فاليهود على سبيل المثال ليس لديهم أي نوع من أنواع الفنون، لا شعر ولا رسم، ولا يوجد لديهم رمز فني حتى نجمة اسرائيل هى خطة حربية، وليس لديهم فنون شعبية أو موسيقى، والآن هم يريدون الاستيلاء على تاريخ فلسطين، والفن هو ما يخلق حضارة ولدينا فى الدين الاسلامي الفن يعيش فى الدين، وتحريم الفن ما هو الا فقر فكرى ومن يقرأ ويتعلم وبتثقف يعلم كل شيء عن علاقة الفن بالدين وأنا قرأت في الفلسفة والتصوف وفى القرآن وفى الأحاديث.

? وسط رحلاتك الخارجية.. ما المكان الذي تعبرينه الأقرب الى قلبك؟

? زرت معظم دول العالم وأول رحلة خارجية لي كانت الى انكلترا، وسافرت وأنا في حالة انبهار بمصر لهذا لم أنبهر بما رأيته، ويمكن القول أنني سافرت بـ«عين المحلل»، لكني بكيت واصبت بصدمة عندما رأيت أثارنا المسروقة، بعد ذلك سافرت الى روما وأيضا وجدت أثار لنا هناك.

وهنا أريد أن أشير الى كلمة الفراعنة تزعجني فهي كلمة مدسوسة علينا، هذا الخلط فى المعنى والمضمون لا بد من توضيحه لأن تداول هذه الجملة تحتوي على كثير من الصفات السلبية، من هو فرعون؟ الفرعون هو الملك، وهو فرعون موسى، بعضهم كان من الهكسوس الغزاة، والأصح أن نقول «المصري القديم» لأنه تعريف يحمل صفة ايجابية تعبر عن انجازات الشعب المصري قديما، فكيف تصف الشعب المصري بأنه فراعنة، الفرعون قاتل الأطفال، واطلاق هذه الجملة قد يسبب كراهية للحضارة المصرية.

? من واقع دراستك ومتابعتك.. هل المرأة العربية متذوقة للفن؟

? بالطبع.. والمرأة المصرية منذ أيام الملكية كانت ممنوع عليها أن ترسم فكانت توقع أعمالها بأسماء رجال، وكنا نكتشف ذلك بعد وفاتهن عندما نقابل ابنها أو بنتها فنتفاجأ أن صاحبة اللوحة امرأة، اكتشفنا ذلك بعد فترة كان هناك ضغوط اجتماعية منعتهم من الانتشار.

كما أن الكليات الخاصة بالبنات كانت تنمي التذوق الفني للبنا، لذلك ظهر كثير من السيدات الفنانات، لكن مع دخول التيارات الاسلامية المتشددة وانتشارها في الوطن العربي تدني حال الجميع نساء ورجالا وفقدوا تذوقهم للفن.

? حصلتِ على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية.. حدثينا عن شعورك؟

? بالطبع سعيدة جدا وفخورة لأن جائزة الدولة فى العلوم الاجتماعية جاءت بترشيح من الكلية وأنا افتخر بها لأنها تقيس انتاجى العلمي على مدار سنواتي، كما حصلت على جائزة أخرى منذ أربع سنوات وهى جائزة مهمة جدا تقدمها اليونسكو لأفضل معملة أو معلم فى التربية الفنية، مع العلم أنني لم أقدم فيها الطلبة عندى هم من قدموا لي فلدي طلبة من كل البلدان العربية هم تلامذتي وهذا شيء أسعدني جدا هذه الجائزة لا تعطى للانتاج لكنها تعطى لتأثيري فى تخرج أجيال عديدة ناجحين فنيا، وهذه الجائزة تحمل اسم السير «هيربرت ريد» وهو شاعر وفيلسوف ومؤرخ ورائد دراسات الفن في التربية وفنون الأطفال والثقافة الفنية وفنون الحداثة. وأحد مؤسسي جمعية الأنسيا الدولية، مانحة الجائزة، حيث فاز بها من قبل أربعة رواد، منهم اليوت أيزنر عام1997وريتشارد هكمان 2014.

? هل هناك جوائز أخرى حصلتِ عليها خلال مسيرتك العلم؟

? حصلت على جائزة الفيلم المتحرك من جامعة نيويورك 1978 جائزة الصالون في النحت 1969، جائزة الرسم من المركز القومي للفنون التشكيلية 1982، وجائزة الانجاز المتميز في ثقافة الطفل من محافظة الفيوم 2001، وجائزة تقديرية من جامعة القاهرة عام 2002.

? من واقع تجربك.. ما تقييمك لتجربة الزواج من شخص في نفس المجال؟

? زوجى هو الفنان العالمى مصطفى الرزاز والحاصل على جائزة النيل بالطبع هو السند والدعم كله ، كان يحضر لى اللوحات ويكون مساعدا لي عندما يكون لدى معرض، والعكس أكون أنا مساعدة له عندما يعد معرضا، كما أنني أقرأ له ما أكتب، وهو بدروه يساعدني في المراجع، وفي بعض الأوقات ننتقد بعضنا البعض ولكن نقداً بناء، وتزوجنا عن قصة حب كبيرة.

