«فنجان دانتيل».. الاستشفاء بالفن

النهار Plus

«دعم المرأة بالفن».. هدف وضعه فريق عمل بمحافظة الاسكندرية، شمال مصر، من وراء اطلاق مبادرة نسائية لدعم المرأة نفسيا تحت مسمى «فنجان دانتيل»، ومن المقرر أن تستعين المبادرة بالسيدات والفتيات باختلاف أعمارهن واهتماماتهن لدعم بعضهن البعض مستعينين بأنواع الفنون المختلفة.

أميرة مجاهد، باحثة في مجال التنمية الثقافية، مؤسس منصة «القهوة البحرية»، قالت: «فنجان دانتيل» مبادرة نسائية لدعم المرأة نفسيا عن طريق الاستشفاء بالفن بكل أنواعه وعلى رأسه الغناء، لما له من تأثير فعال ومردود ايجابي على السيدات، والمبادرة أحد مشروعات منصة «القهوة البحرية» التي تعتبر أول مقهى ثقافي رقمي على مستوى الوطن العربي، وانبثق منها عدة مشاريع وورش عمل.

أميرة أشارت الى أنها استوحت فكرة «فنجان دانتيل» من فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لكورال نسائي فقط وكانت تقوده مطربة تونسية، وهو عمل ابداعي رائع، ومن هنا جاءت شرارة الفكرة ولكن مع اختلاف كبير بالمحتوى، حيث تم تطوير الفكرة بشكل نافع ومفيد أكثر.

وأوضحت أن تحمسها للفكرة جعلها تفكر بكيفية تنفيذها بشكل علمي، من خلال تنظيم جلسات للسيدات يمزج بها ممارسة الفن مع وجود متخصص أو طبيبة نفسية، لكي يكون الهدف من الجلسة هو الدعم النفسي، حيث بدأت البحث عن العلاج الفن وكان من ضمن مشتقاته هو العلاج بالغناء، وهو علاج مهم تستخدمه الكثير من الجمعيات والمستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يكون له تأثير ايجابي على مشكلة التلعثم. وتابعت الباحثة المصرية: بجانب الاستعانة بالطبيبة النفسية، تمت الاستعانة أيضا بشخص دارس ومتقن للغناء، حيث انضم لفريق المشروع الفنانة أمنية عبده، أحد مطربات فرقة الموسيقى العربية بالاسكندرية، لتدريب السيدات على المقامات وأصول الطرب، الذي كان له تأثير كبير على السيدات لتحسين الحالة المزاجية لهم.. ولفتت الى أن فكرة اسم فنجان دانتيل، جاءت بعد عقد جلسة عصف ذهني لاختيار اسم يناسب فكرة المبادرة بالتعاون مع الروائية هبة الله أحمد، حيث أن المبادرة ولدت من رحم منصة القهوة البحرية، وهي جلسات للسيدات الذي يكون شيئا أساسيا بها احتساء القهوة، فكان الاسم الأول فنجان، ولاعطاء الفنجان صبغة نسائية جاء اسم «دانتيل» والذي هو رمز للشياكة والأنوثة، ومن ثم تم الاستقرار على مسمى «فنجان دانتيل»، كما صمم شكل الفنجان اهداء من احدى الصديقات التي تطوعت به للمبادرة.

أميرة كشفت أيضا أن الجلسة تكون بدايتها تشارك الحديث بين السيدات في أي قضية أو مشكلة يكون بها قاسم مشترك، وكل سيدة تعرض مشكلتها ويتم الرد عليها من خلال المعالج النفسي، ثم يتم التشارك بالغناء، بالتدريب على الأغاني التي يكون لها طابع فلكلوري مصري للاعتزاز بتراثنا وثقافتنا، مؤكدة أن أساس الفكرة دعم المرأة نفسيا من خلال الاستشفاء بالفن ولكن بشكل غير نمطي.. ولفتت أن المبادرة خاصة بالسيدات لذلك حرصت أن يكون فريق العمل سيدات فقط، ولكن من الممكن الاستعانة بالرجال في أشياء ثانوية اذا تطلب الأمر، مشيرة الى أن الجلسة تضم السيدات من كل الأعمار، واختلاف الاهتمامات، والمستويات الاجتماعية والثقافية، والوظائف، ومع ذلك لمسنا التناغم بين الجميع من أول يوم.

ولفتت الى أنه من المقرر عمل العديد من الفعاليات الفنية خلال جلسات مشروع «فنجان دانتيل»، حيث تمت اضافة بجانب الغناء؛ الرسم مع الاستعانة بالفنانة منة أبوالفتوح، كما ستضاف الكتابة أيضا بأسلوب السيكو دراما، وكل أساليب العلاج بالفن وفقا لبرنامج كل جلسة ليكون برنامج متنوع للسيدات يضم مزيج بين أنواع الفن المختلفة من الغناء والرسم وغيرها، بالاضافة الي التحدث عن المشاكل التي تواجهنا لنخرج تلك الطاقة بالفن، والمبادرة بدأت بمجموعة من الأصدقاء، ثم كان التوسع وبعد جلسة المشاورة، وتم تدشين المبادرة بحضور 50 سيدة، للتعرف على الفكرة أكثر، والتي لاقت اعجاب الجميع وذلك بسبب خروج السيدات من ضغوط الحياة، حيث الهدف من المبادرة الدعم النفسي للمرأة والتي هي عماد الأسرة لتتجاوز بها الضغوط.

الاجراءات الاحترازية التي وضعتها مصر لمواجهة «كورونا» دفعت القائمين على «فنجان دانتيل» لتحديد عدد المشاركات في المبادرة، غير أنهم فوجئوا بارتفاع معدلات الاقبال، وبعد أن كان مقررا تنظيم جلسة واحدة شهريا، ومع تزايد الأعداد تقرر «الفعاليات لتغطية الأعداد التي تريد الانضمام، وسيتم بث أجزاء من الجلسات عبر السوشيال ميديا، ليشاهدها الجمهور ويتفاعل معها،وهذه الأجزاء ليس بها عرض المشاكل وحلها نظرا لخصوصية جلسات الدعم النفسي التي نقدمها.

اختتمت أميرة مجاهد حديثها بالقول: جزء من الدعم النفسي للسيدات كان بشكل المكان المزين بالورود، وطريقة استقبال السيدات من خلال هدية تذكارية كارت بتصميم بسيط وشيك من تصميم المهندسة علياء عبيد، فضلا عن اضافة الشوكولا التي من المعروف عنها أنها تحسن مزاج المرأة لذلك حرصت على أن تكون مع الاهداء التذكاري، الذي برغم بساطته لكن كان له مردود كبير على الحاضرات.

