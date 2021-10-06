إيميه صياح تدخل «رقصة المطر»

إضاءات

بعد إنهائها تصوير مشاهدها ضمن أحداث الموسم الخامس من سلسلة الهيبة تدخل إيميه صياح في تجربة درامية جديدة تحمل عنوان رقصة المطر ويشاركها في البطولة النجم السوري مكسيم خليل.

والمسلسل عمل مشترك سوري – لبناني من إخراج جو بوعيد في ثاني تجربة إخراج درامية له بعد صالون زهرة، وهو من كتابة بيار صمعة. وسينطلق التصوير في لبنان قريباً.

وستطلّ الممثلة اللبنانية إيميه قريباً في الموسم الخامس من مسلسل الهيبة – جبل الذي سيبدأ عرضه في السادس عشر من أكتوبر القادم.

وحرصت صياح على الكشف أخيراً عن صورة واضحة من كواليس شخصية سارة إبراهيم، وهو اسم الشخصية التي تقدمها في المسلسل المنتظر عرضه قريبًا على منصة شاهد، ونشرت صورة عبر حسابها على إنستغرام استعرضت من خلالها أحدث إطلالاتها التي سوف تظهر بها ضمن أحداث المسلسل.

وسبق أن شاركت صياح متابعيها صورةً أخرى من كواليس العمل، ظهرت فيها برفقة النجم تيم حسن، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل قائلة والتصوير مستمر.. (الهيبة جبل) قريباً جداً.. مع جبل الهيبة النجم تيم حسن الذي كانت التجربة معه أكثر من رائعة، كانت ملهمة، وممتعة ومغنية.

ويبدو من البرومو أن المسلسل بجزئه الأخير سيقلّب صفحات السياسة قليلاً ويتناول محاربة جبل (تيم حسن) لتنظيم داعش الإرهابي. ويظهر في الإعلان الترويجي جبل وهو يتحدث مع إيميه صياح عن التنظيمات الإرهابية، ثم تنطلق مشاهد التنظيم ورايات داعش.