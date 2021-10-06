إطلاق الموسم الرابع من «الآنسة فرح»

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بعد عرض 3 مواسم من مسلسل الآنسة فرح على منصة شاهد vip، وتستعد شركة Sproduction لإطلاق الموسم الرابع على المنصة بعد النجاح الذي حققته على منصات التواصل الاجتماعي وتصدره قوائم الأكثر مشاهدة على منصة شاهد وقت عرضه. مسلسل الآنسة فرح هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وقد انتهت Sproduction من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقات على مدار 3 سنوات. ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج وأحمد الجندي.

