فرح الهادي: مناطق جديدة في «بين إيديك»

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ترصد الفنانة فرح الهادي ردة الفعل عن عرض مسلسلها بين ايديك الذي يعرض حاليا على قناة الامارات ويشاركها فيه زوجها الفنان عقيل الرئيسي حيث سبق ان شاركت معه في مسلسل تعبت ارضيك في رمضان 2017، مع كوكبة من فناني الخليج أبرزهم: زهرة عرفات، وحسين المهدي، وأحلام حسن، وملاك الكويتية، وشيلاء سبت، وأبرار سبت، وغيرهم.

وسبق ان صرحت الهادي لوسائل الاعلام إن ما استفزّها في العمل شخصية كاميليا، لاسيما أنها تذهب بها إلى مناطق جديدة عليها في التجسيد الدرامي، وأضافت الكاتب الرومي صاغ الأحداث بأسلوب مختلف ومحبّب لكل من يقرأ النص، لذلك عندما عرض عليّ المسلسل لم أتردّد في الموافقة على دور كاميليا، تلك الفتاة التي تنفصل عن زوجها وتخوض تحديات كبرى في الحياة.

ويذكر ان بين ايديك هو في أولى التجارب الإخراجية للفنانة صمود الكندري ويقوم ببطولته كل من حسين المنصور وأحلام حسن وطيف وعقيل الرئيسي وإيمان فيصل.

