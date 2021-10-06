«دُرة».. «يكمن الجمال في أعين الناظر»

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ثلاثية الماء والخضرة والوجه الحسن، تكاملت في إطلالة الفنانة درة الجديدة فعلى ضفاف بحيرة «كومو» في لومبارديا بإيطاليا حيث تتلاقى المياه مع الخضرة، وبفستان اخضر وظهرت «درة» بجمالها الأخاذ في جلسة تصوير جديدة أهدتها لمحبيها في إطلالتها المبهرة ظهرت درة بتسريحة شعر منسدلة وناعمة، لتنال إعجاب عدد كبير من متابعيها فور نشرها للصور. وعلقت «دُرة» على مجموعة الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع «إنستغرام»، قائلة: «يكمن الجمال في أعين الناظر.. يوقظ جمال الطبيعة الحواس ويملأها».

يشار هنا إلى أن «دُرة» احتفلت بتصدر حكاية «غالية» ضمن حكايات مسلسل «زى القمر»، تريند «تويتر» بعد أن حققت نجاحا كبيرا، حيث نشرت صورة من قائمة الأكثر تداولا عبر الموقع، تكشف تواجد اسم المسلسل في الصدارة، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع «إنستغرام».

حكاية «غالية» إحدى حكايات مسلسل «زى القمر» مكونة من 5 حلقات، وتناقش بطلة العمل قضية «الزواج عن بُعد» حيث يتناول المسلسل قصة «عريس» تقدم للزواج من فتاة عبر الإنترنت، طلبها للزواج لمجرد أن ما بينهم مجرد رسائل ومحادثات بالفيديو، يوجد أي مشاعر أو أحاسيس بينهما ، خاصة أنه يعمل في إحدى البلاد خارج مصر، ولم يقدر على العودة لمصر للزواج منها .

