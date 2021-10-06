دينا فؤاد لـ «النهار»: «لا للحب أو الزواج».. شعار حياتي حالياً

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الفنانة دينا فؤاد.. «مسرح المدرسة».. خطوتها الأولى في مسيرتها الفنية، التي امتدت بعد ذلك إلى مسرح الجامعة، ثم استديوهات تصوير الأفلام والأعمال الدرامية، لتصبح في غضون سنوات قليلة واحدة من أبرز نجمات الوسط الفني المصري.

«مقدمة البرامج» محطة مهمة في مسيرة «دينا» التي قدمت برنامجاً سياسياً، ليعلن خلال هذه الفترة النجم الراحل نور الشريف عن اختياره لمشاركة عدد من الشباب

في مسلسل «الدالي» واختارها لتكون انطلاقتها الأولى من خلاله. الفنانة المصرية شاركت أخيراً في فيلم«200 جنيه» مع نخبة من الفنانين معربه عن سعادتها بالوقوف أمام النجم أحمد السقا وكل المشاركين في الفيلم ،كما تجيد الطهي وتفضل الأسماك بكل أنواعه، ولا تفضل أن

تدخل ابنتها مجال التمثيل خوفًا عليها من المجهود الذي ستبذله ومن الضريبة التي ستدفعها كفنانه.. فإلى نص الحوار:

? بداية.. ما الأسباب التي دفعتك للموافقة على المشاركة في فيلم «200 جنيه»؟

? الفيلم إنتاج ضخم يشارك فيه نجوم كبار، وشجعني أن الفيلم للمؤلف أحمد عبدالله ومع المخرج الكبير محمد أمين، وهذه تعتبر المرة الأولى التي أشارك في عمل من إخراجه وهو مخرج متميز ولا يبخل علينا بالنصيحة والوقت يمر بسرعة، وحلمي تحقق بالتمثيل مع النجم أحمد السقا وكل النجوم المشاركين في الفيلم، كما أن رد فعل الجمهور بعد عرض الفيلم كان ممتازاً.

? مقابل مشاركتك بدور كبير في «جمال الحريم».. لماذا وافقتِ على المشاركة في مسلسل «اللي مالوش كبير» رغم مساحة الدور؟

? «جمال الحريم» تجربة جميلة ودوري فيه كان مختلفاً ومساحته أكبر، وعندما عرضت عليَ المشاركة مع النجمة ياسمين عبدالعزيز في «اللي مالوش كبير» لم أتردد بغض النظر عن مساحة دوري، مع الأخذ في الاعتبار أنني لا أهتم بـ«حجم الدور» بقدر تأثير الدور نفسه في العمل، وهو كان لسيدة بنت بلد، وأنا أميل لهذه النوعية من الأدوار، هذا إلى جانب أني أفضل المشاركة في الأعمال الجماعية لأنها تعطى فرصه للفنان لإظهار موهبته بشكل كبير، وأنا فنانة منذ نعومة أظافري.

? أين «البطولة المطلقة» في جدول أعمالك؟

? أنا أجتهد قدر المستطاع وأترك الحكم للنقاد والصحافيين، ولا أهتم بدوري في أي عمل بطولة فردية أم مشتركة، ما يشغلني طبيعة الدور نفسه ومدى تأثيره في العمل سواء فيلم أو مسلسل.

? متى بدأت علاقتك بالفن؟

? حبي للفن جاء منذ الصغر وكنت أمثل على مسرح المدرسة، ومنزل العائلة كان في شارع مصطفى كامل وكان يطل على إحدى السينمات وهنا كانت بداية حبي وشغفي بالفن والسينما .

? من الذي اكتشف موهبتك؟

? مدرسة اللغة العربية هي التي اكتشفت موهبتي في التمثيل وكنت في الصف الثاني الابتدائي

? هل لديك موهبة غير التمثيل ؟

? أحب الرقص الاستعراضي، لكنه ليس موجوداً الآن ولا حتى في المسرح الاستعراضي.

? هذا يعنى أنك تنوين تقديم فوازير؟

? كنت أتمنى، لكن عندما توقفت النجمتين نيللي وشيريهان عن تقديم الفوازير لم يستطع أي شخص تقديم فوازير مرة أخرى ونحن نفتقد إلى الإبهار في الأعمال الاستعراضية، ولا يمكن أن أضع نفسي في عمل من الممكن أن أخرج منه خاسرة.

? بصراحة.. طبيعة شخصيتك متمردة؟

? لست شخصية متمردة، لكن شخصيتي متغيرة وغير تقليدية ولا أحب التكرار في أي شيء.

? هل تفكرين في تكرار تجربة الارتباط مرة ثانية؟

? لا.. وليس لدي أي أخبار عاطفية وأرفع شعار «لا للحب أو الزواج»، لأنه في رأى لا يوجد حب في هذا الزمن، والحب أصبح ليس له معنى وكأنه «لمبة» سرعان ما تنطفئ

? هل توافقين أن تصبح ابنتك «زينة» ممثلة ؟

? لو طلبت أن تدخل مجال التمثيل سأنصحها بعدم الموافقة لأن التمثيل ليس بالشيء السهل والممثلة يبذل مجهوداً كبيراً، وهناك ضريبة يدفعها طوال الوقت ولا أعرف هل ستخوض التجربة أم لا، لكنه أمر وارد ولا استبعده.

? هل يمكن القول أن دينا فؤاد طباخة ماهرة؟

? مؤكد.. أنا أحب المطبخ الشرقي كثيرا وأطهو كل الأكلات الشرقية والطواجن المصرية (صينية بطاطس، محشي، ملوخية، مسقعة، والبط) وجميع الأكلات الشرقية

? ما أكثر الأكلات التي تجدين طهيها؟

? «البامية» كل أصحابي يعشقون البامية من يدي، كما أنني أحب أن أطهو الأكل بطريقتي حتى إذا عجبني طبق أعده أحد الأصدقاء وعلمت الطريقة لا بد أن أطهو هذا الطبق بطريقتي وهو ما يميز أكلاتي أنها من صنع يدي، أيضا لا أحب وضع البهارات بكثرة على الأكل.

? ما أكثر الأكلات التي تحبينها؟

? أعشق السمك الصيادية جدا، والسمك المرجان المقلي، مع أرز صيادية وأحب الأكل بالفلفل الحار.

? مع محبتك الواضحة للطعام.. كيف تحافظين على رشاقتك؟

? طبيعة جسمي أنني غير قابلة للزيادة، لكنني إذا وجدت نفسي زدت 4 أو 5 كيلو أبدأ في تقليل الأقل، لكنني لا أسير على الحميات الغذائية فقط أتناول وجبة واحدة في اليوم أو أمنع العشاء تماما، مع ممارسة الرياضة باستمرار وهذه الأشياء تجعلني أفقد ما زدته بسهولة وأحافظ على رشاقتي دائما.

? وكيف تحافظين على جمال بشرتك؟

? الكريمات المرطبة نهارا ومساء، ومجموعة من الوصفات الطبيعية ومن ضمن الوصفات ملعقتان لبن باودر، ومعلقة زبادي، وملعقة عسل أبيض ويتم التقليب حتى نحصل على قوام كريمي، ويوضع الخليط في الثلاجة لمدة ربع ساعة ثم يوضع على البشرة ويترك حتى يجف لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة ثم يفرك وبعدها يغسل بماء فاتر.

