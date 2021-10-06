الفنانات والحجاب.. «الدور يحكم»

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«حجاب الفنانات».. واحد من الموضوعات الأكثر إثارة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فما إن يبدأ تداول صور جديدة لفنانة تظهر مرتدية «الحجاب»، إلا وتبدأ «السوشيال ميديا» في نسج الحكايات عن الفنانة وحجابها، فهناك من يشير إلى ما يصفه بـ«التوبة»، وهناك من يتطوع بتقديم تفاصيل حول الأسباب التي دفعت الفنانة لارتداء الحجاب، غير أنها ما هي إلا أيام قليلة، ويتضح أن «السوشيال ميديا» روجت لأكاذيب، وأن صورة «حجاب الفنانة» لا تتعدى كونها جزءاً من شخصية تجسدها في عمل فني جديد، وهو ما حدث مؤخرًا مع 5 فنانات ظهرن مؤخرًا بالحجاب لأن «الدور عايز كده».

في أحداث فيلم «200 جنيه» تظهر كل من الفنانة الكبيرة إسعاد يونس والفنانة الكبيرة ليلى علوي والفنانة مي سليم بشخصيات يرتدين خلالها الحجاب، حيث تجسد إسعاد يونس سيدة من منطقة شعبية ووالدة الفنان أحمد السعدني، كما تجسد ليلى علوي دور سيدة مغلوب على أمرها بحثًا عن لقمة العيش، فيما تجسد الفنانة مي سليم دور زوجة الفنان محمود حافظ وهي من منطقة شعبية وتخونه مع صديقه الذي يجسده الفنان أحمد السعدني.

حجاب فنانات الـ«200 جنيه» لم يثر ضجة مثلما حدث مع «حجاب دينا»، التي أثارت حالة من الجدل بعد نشرها صورا ارتدت خلالها العباءة والحجاب باللون الأبيض، ما دفع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل عن سبب ارتداء «دينا» للحجاب هل من أجل عمل سينمائي أو مسلسل درامي، واكتفت الفنانة دينا بنشر الصور ولم توضح أي تفاصيل حول الصور غير كتابة كلمة «قريبا».

التكهنات التي صاحبت «حجاب دينا» وصلت إلى حد الهجوم عليها، لاسيما وأنه جرى الربط بين اسم المسلسل و«السيدة زينب»، لتخرج «دينا» بعد ذلك وتوضح أن المسلسل بعيد كل البعد عن «السيدة زينب»، ويتناول المسلسل عدة قضايا اجتماعية إنسانية تدور داخل حي السيدة زينب وليس له علاقة بشخصية السيدة زينب نفسها، كما أنها تجسد شخصية سيدة محجبة ضمن الأحداث، والمسلسل لا يحمل أي بعد ديني تماما كما ظن الكثير.

أما الفنانة هنادي مهنا، فتظهر خلال أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل «ورا كل باب»، وهي الحكاية التي تحمل اسم «كدبة كبيرة» بالحجاب حيث تجسد دور فتاة تمر بالعديد من المواقف خلال الأحداث، ويشاركها في البطولة، أحمد زاهر وإيمان سلامة وفتوح أحمد وعماد رشاد، ورضوى جودة، ومحمد ناصر.

