وزير الإعلام ترأس اجتماع «العليا لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية»

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ترأس وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب، رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن بداح المطيري الاجتماع الأول للجنة العليا لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية بحضور أمين عام المجلس كامل سليمان العبدالجليل، والأمين العام لقطاع الثقافة أ.د. عيسى الأنصاري، وذلك في مكتبة الكويت الوطنية.

وقال الناطق الرسمي للمجلس د. عيسى الأنصاري إن الاجتماع «ناقش قرار تشكيل اللجنة العليا لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية، والتقرير الخاص بتعديل لوائح الجائزتين، والتقرير التنفيذي المتعلق بجائزة الدولة في فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية للعام 2021، وانتقل إلى مناقشة الأعمال المرشحة لجائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية والمطابقة لشروط الجائزة ، واختيار أسماء المحكمين في جائزة الدولة التشجيعية للعام 2021.

وأضاف الأنصاري «تمنح هذه الجائزة عن الإنتاج المتميز من الأعمال التي تنطبق عليها شروط الجائزة التي تحددها اللائحة، وتقوم اللجنة بوضع القواعد والضوابط التي تنظم منح هذه الجائزة، وتحديد الوقت والكيفية التي يتم بها الإعلان عن الجائزة وكذلك تشكيل اللجان الفرعية وأسلوب عملها.

يذكر أن جائزة الدولة التقديرية أنشئت بقرار من مجلس الوزراء عام 1999، وتختص بمنح جوائز لمن لهم الفضل في الريادة، والتأسيس الثقافي وتأصيل جذور الثقافة بين أبناء الوطن.

فيما تختص جائزة الدولة التشجيعية التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء عام 1988 التي تدعم ابداعات الموهوبين من أبناء الكويت على انجازاتهم في مجال الفنون والآداب العلوم الاجتماعية والإنسانية.

