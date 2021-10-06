انطلاق معرض الكتاب العربي بإسطنبول السبت المقبل بمشاركة الكويت

إضاءات

تنطلق في مدينة اسطنبول السبت المقبل الدورة السادسة للمعرض الدولي للكتاب العربي بمشاركة 250 دار نشر من 23 دولة من بينها الكويت بعد غياب عامين بسبب تبعات جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

ونقلت وكالة «الاناضول» للانباء عن المنسق العام للمعرض محمد أغير أقجة قوله ان المعرض العربي للكتاب بعنوان «حلق بالمعرفة» يستمر حتى الـ 17 من اكتوبر، متوقعا ان يتجاوز الحضور حوالي 100 الف زائر.

واعتبر المسؤول التركي ان المعرض يعد إحدى الفرص الذهبية لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار والرؤى بين المشاركين من مختلف الثقافات.

واوضح ان المعرض الدولي يتضمن فعاليات وأنشطة ثقافية واحتفالات توقيع كتب الى جانب تنظيم المحاضرات والندوات في مختلف القضايا والمجالات الفكرية والعلمية والثقافية والأدبية.

واضاف المنسق العام اقجة ان كتاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنسخته العربية والذي يحمل عنوان (من الممكن الوصول الى عالم أكثر عدلا) سيكون متاحا في المعرض لما يمثله من أهمية بالغة لابراز قيم العدالة الاجتماعية.

ويشارك في المعرض الذي تنظمه الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي واتحاد الناشرين الأتراك وجمعية الناشرين الأتراك و250 دارا للنشر من 23 دولة وهي تركيا ومصر ولبنان وسورية والعراق والسعودية والكويت والسودان والجزائر وقطر والامارات وايران والولايات المتحدة والأردن وتونس والمغرب وليبيا وفلسطين الى جانب ايرلندا واسبانيا والمانيا وايطاليا وبريطانيا.

