الحل الفردي والحل المؤسسي!

الاخيرة

تعلمنا في علوم السلامة أنك لو ذهبت لمكتب ووجدت سلكاً كهربائياً مسلوخاً والشرر يتطاير منه فأمامك حلان: الأول فردي أي أن تشير لصاحب المكتب على السلك وتقترح تغطيته بشريط لاصق ليتوقف الشرر والخطر، الإشكال في هذا الحل المسمى الفردي أو المؤقت أنك تعاملت مع هذا السلك وتغافلت عن بقية أسلاك المكتب الظاهرة والخافية التي ستنكشف مستقبلاً وتؤدي في النهاية إلى حريق المكتب ودماره، أي أن الحل الفردي المؤقت لا يوصل بالنهاية للنتيجة المطلوبة بل يؤجل فقط الإشكال..

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يقابل ذلك ما يُسمى بالحل المؤسسي والدائم لذلك الإشكال أي أن تقترح على صاحب المكتب أن يشكل أو يتعاقد مع فريق سلامة يقوم بشكل دوري بفحص جميع أسلاك الكهرباء بالمكتب وتغيير أو تغطية المكشوف منها، وبذا تكون قد قمت بالحل الذي يقضي بشكل دائم على الخطر الحالي والمستقبلي، الحوار الوطني بشكله الحالي - حتى لو نجح- هو بمثابة حل فردي مؤقت للإشكالات والانسدادات، ولا يضمن عدم تكرارها خلال الفترة القصيرة القادمة وقبل أو خلال جلسة الافتتاح...

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آخر محطة:

الحل المؤسسي الدائم لإشكال الانسداد السياسي القائم والقادم وللأزمات التي تلد أزمات هو عبر خلق مركز دائم للحوار الوطني يوضع له مجلس أمناء من خيرة عقلاء وحكماء أهل الكويت، وآلية عمل بعيدة عن الأضواء تتواصل مع الأطراف بشكل أحادي في البدء ثم جمعهم لاحقا على طاولة صلح، وبعد أن تضمن نتائج الحوار بشكل مسبق يمكن حينذاك - لا قبله - الإعلان عنه أو حتى بقاء الجهد والمصالحة خافية عن الأضواء فالنتائج أهم بكثير من مكاسب الإعلان عنها...