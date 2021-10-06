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«تبصّر».. رحلة مميزة في حياة أمير الإنسانية


إحياء للذكرى الأولى لرحيل قائد الإنسانية أمير الكويت الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، وتكريماً لأعماله وبعض من عطاءاته ومساهماته البارزة خلال سنوات حياته، افتتحت شركة الحمراء العقارية مؤخراً معرضاً خاصاً في مركز الحمراء للتسوق. ويسلط هذا المعرض الضوء على حياة الأمير الراحل من خلال رحلة غنية تقود الزوار إلى بعض من أهم المحطات البارزة في حياته، ودوره الإيجابي والمساهم كقائد للإنسانية، وكذلك بعض ماحققه بصفته «عميد الدبلوماسية العربية»، كما يقدم المعرض باقة كبيرة من الصور والوثائق والفيديوهات التي ستأخذ الزائر عبر رحلة ومميزة في حياة الأمير الراحل. جرت تسمية المعرض بالتعاون مع المهندس جاسم النشمي، المصمم والمعماري والفنان ومؤسس ستديو (Manmade) حيث تم اختيار فكرة واسم المعرض «تبصّر» مستلهمين كلمات خالدة من أحد خطابات الأمير الراحل والتي حمد الله فيها على نعم الأمن والأمان والاستقرار والسلام والطمانينة والهدوء والعيش الكريم الذي منّ الله بهم على الكويت.


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