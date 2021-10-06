الإنسان الآلي يعزز خدمة البريد

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انضم للعمل في خدمة البريد اليوناني أسطول جديد أصفر اللون.. عبارة عن أجهزة إنسان آلي تتولى مهمة فرز الطرود. ففي مركز الفرز بالبريد اليوناني في أثينا، يتحرك 55 جهاز روبوت صغير، كل منها مزود بأربع عجلات ومدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يسرع عملية عادة ما تكون شاقة. تفحص أجهزة الروبوت الرمز البريدي ثم تزن الطرود قبل أن تفرغها في أكياس بريد متناسبة موضوعة حول منصة. وأجهزة الإنسان الآلي جزء من برنامج لإعادة الهيكلة الرقمية بهدف التعامل مع الأعداد المتزايدة من الطرود الناجمة عن التسوق عبر الإنترنت أثناء جائحة كورونا.