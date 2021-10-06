«إب» اليمنية تحتضن «ربيعاً أبدياً»

الاخيرة

تتميز طبيعة منطقة إب في اليمن بربيعها الأبدي، بفضل معدل تساقط الأمطار العالي الذي منحها مدرجاتها الخضراء المورقة. وتقع إب على تلة صغيرة في الجبال الغربية، وهي مدينة يمنية نموذجية، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لمجلس الترويج السياحي في اليمن عبر الإنترنت. ووثق المصور اليمني محمد أحمد المعلمي المقيم في المملكة العربية السعودية حالياً، المدرجات الزراعية الخضراء التي تحتضنها المنطقة. وأشار المعلمي إلى أن المناطق التي تحتضن المدرجات الزراعية في إب، تتميز ببيئة خصبة. ومنح أعلى معدل تساقط سنوي للأمطار في اليمن منطقة إب مدرجاتها الخضراء المميزة، والتي يمكن أن تُحصد بما يصل إلى 4 مرات في العام وفقاً لمجلس الترويج السياحي في اليمن. ولدى زيارة هذه المدرجات سيشعر المرء أنه أمام «بحرٍ أخضر»، وسيُشعرك بعضها و«كأنك أمام رسم إبداعي خيالي»، بحسب تعبير المعلمي. وتُعتبر إب المحافظة اليمنية الأكثر تنوعاً من حيث منتجها السياحي والبيئي، والأثري الفريد. كما أشار المجلس الترويجي السياحي في اليمن إلى أنها عبارة عن منطقة عبور للمسافرين الذين يجلسون تحت ظلالها للراحة، حيث تمدهم تلك الظلال بالطاقة، والحيوية.