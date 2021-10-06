سمو نائب الأمير استقبل ناصر المحمد

وطن النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة لفوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لوزراء اليابان وتسلمه مهام منصبه، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع الكويت واليابان ومؤكدا على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، راجيا سموه له دوام الصحة والعافية ولليابان وشعبها كل الرقي والازدهار. وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

