مجلس الوزراء: نبذ الخلاف بين السلطتين والاحتكام إلى الدستور

وطن النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع أفاد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر أن المجلس استهل اجتماعه بالاستماع الى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بشأن توجيهات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد بشأن البدء في الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقد ناقش مجلس الوزراء هذه التوجيهات السامية بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون كما ناقش كافة الأبعاد الدستورية والسياسية المتصلة بهذا الموضوع وانعكاساتها على الظروف التي تشهدها الساحة المحلية وما تستوجبه معطيات الواقع الراهن من العمل الايجابي الجاد لدفع عجلة التنمية وتحقيق أهدافها باعتبار أن نبذ الخلافات بين السلطتين وتسييد الحوار الهادئ والاحتكام الى نصوص الدستور والقانون سيكون مدخلا لبداية علاقات متوازنة من شأنها تحقيق الاستقرار في البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي الوفي.

كما شرح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح لمجلس الوزراء نتائج مشاركته في الدورة (149) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية أخيرا والذي أدان التصعيد الذي تمارسه ميليشيا الحوثي في اطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة مستهدفة المدنيين والأحياء والمنشآت المدنية كما ناقشت الدورة مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية اقليميا ودوليا.

وأحاط مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركته ضمن الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك أخيراً وفحوى اللقاءات والمحادثات الجانبية التي تمت على هامش اجتماع الدورة مع نظرائه والتي تناولت بحث العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أحاط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها الى المملكة المتحدة الصديقة وفحوى المحادثات التي جرت مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفر لي.

زيارة الجزائر

كما أحاط كذلك المجلس علما بنتائج الزيارة الى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة والتي سلم خلالها رسالة من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد الى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تعلقت بسبل تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وكذلك قدم شرحا للمجلس حول نتائج المباحثات التي أجراها مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا الشقيقة الدكتورة نجلاء المنقوش خلال الزيارة التي قامت بها للبلاد ضمن اطار جولة لها في دول المنطقة وقد استهدفت المحادثات بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطوير وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك في جميع المجالات والميادين بما يعود بالنفع لشعبي البلدين الشقيقين وبحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وقد أثنت على الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت لاستتباب الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

الوضع الوبائي

وأحاط وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة بالانابة الشيخ الدكتور أحمد الناصر المجلس علما بآخر مستجدات الوضع الوبائي في الكويت جراء جائحة كورونا والذي مازال يشهد من واقع الاحصاءات ولله الحمد استمرار معدل الانخفاض الواضح في أعداد الاصابات ومن يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة حيث بلغت نسبة الاصابات اليومية لعدد المسحات 0?19 بالمئة مؤكدا أن تسارع وتيرة التطعيم باللقاح المضاد للفيروس والتوسع فيها انعكس على تحسن المؤشرات والاقتراب من تحقيق المناعة المجتمعية.

وقد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه لاستمرار تحقيق المؤشرات الايجابية مؤكدا أهمية مواصلة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس في البلاد لما فيه مصلحة للجميع تمهيدا للعودة الى الحياة الطبيعية سائلا المولى -عز وجل- أن يحفظ الكويت ومن يعيش على أرضها من كل سوء.

إكسبو دبي

ثم استمع مجلس الوزراء الى شرح قدمه ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري حول نتائج مشاركته في معرض اكسبو دبي 2020 العالمي وبفعاليات افتتاح جناح دولة الكويت المشارك في المعرض يوم الجمعة الماضي تحت عنوان (كويت جديدة ... فرص جديدة للاستدامة) وقد أثنى على التصميم الخارجي والشكل المميز الجذاب الذي برز به جناح دولة الكويت والذي يقدم صورة كاملة عن تاريخ الكويت ونهضتها واقتصادها ودورها الانساني وتطلعها الى مستقبل مشرق وابراز انجازاتها في مواجهة جائحة كورونا وقد شهد الجناح اقبالا كبيرا واجتذب اهتمام الزوار والاعلام العربي والعالمي بشكله المبتكر ومحتواه المعبر والفعاليات والأنشطة والعروض واللوحات الفنية والتراثية التي نالت استحسان الجمهور.

وقد بارك مجلس الوزراء لدولة الامارات العربية الشقيقة افتتاح هذا المعرض العالمي الذي يعد أكبر حدث بشري تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وأكبر ملتقى لتبادل الثقافات والعلوم والأفكار والانجازات الحديثة متمنيا لدولة الامارات العربية الشقيقة مزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانب آخر ناقش مجلس الوزراء توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون بين الكويت وعدد من الدول الصديقة والشقيقة على أن يتم التنسيق مع كل من ادارة الفتوى والتشريع ووزارة الخارجية بهذا الشأن.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن ادانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة ‏العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف المدنيين والمناطق المدنية في عدد من المدن بعدد من الطائرات المسيرة مؤكدا بأن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والانساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

أمن المملكة

كما أكد مجلس الوزراء وقوف الكويت التام الى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

ثم أعرب المجلس عن تعاطف الكويت وتضامنها الكامل مع كل من سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقتين جراء الاعصار المداري شاهين الذي أدى الى مقتل واصابة عدد من الأشخاص وأشاد المجلس بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الشقيقتين لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والممتلكات.

‏وعبر المجلس عن خالص التعازي وصادق المواساة الى الاشقاء في سلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبا والى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل متضرعا الى الباري -عز وجل- بأن يحفظ سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة وشعبيهما الشقيقين من كل سوء.

كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية الشقيقة والشعب الاماراتي الشقيق بضحايا سقوط طائرة اسعاف أثناء تأدية الواجب سائلا المولى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

ثم تقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والى دولة قطر الشقيقة حكومة وشعبا بنجاح أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى مشيدا بالمشاركة الكبيرة للشعب القطري الشقيق في عملية الاقتراع والتي جسد فيها حرصه البالغ للقيام بواجبه الوطني متمنيا أن يحقق لدولة قطر الشقيقة كل ما تتطلع اليه من تقدم وازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

