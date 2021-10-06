الجابر: إنهاء عوائق المشاريع المتعثرة بـ «الدفاع»

وطن النهار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ضرورة إنهاء جميع المعوقات أمام المشاريع المتعثرة في وزارة الدفاع، وتذليل جميع الصعوبات الإدارية التي قد تواجه عملية استكمالها، مع الأخذ بعين الاعتبار والاهتمام ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية في الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الدفاع بمقر الوزارة أمس، بحضور فرق العمل التي تم تشكيلها بقرار وزاري لتنفيذ خارطة طريق محددة الوقت والمراحل، بهدف الوصول لتسوية جميع الأمور المالية والإدارية العالقة، وإنهاء المعوقات أمام مختلف المشاريع، وفق ما يتم إبدائه من ملاحظات من قبل الجهات الرقابية.

وقد استمع الشيخ حمد الجابر خلال الاجتماع إلى إيجازٍ من فرق العمل المشكلة من قبله حول ما تم تحقيقه من نتائج خلال الفترة الماضية، والتي اشتملت على مراجعة جميع الإجراءات القانونية والإدارية والمالية، وتحديد الصعوبات والمعوقات التي واجهتها، ووضع الحلول المناسبة لها، وفق الخطة المرسومة، والتي تهدف بدورها إلى تحقيق السرعة في الإنجاز والتسوية لجميع الأمور العالقة.

وفي ختام الاجتماع عبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن شكره وتقديره لأعضاء الفرق العاملة، مثمناً لهم جهودهم في متابعة ملاحظات الجهات الرقابية بالدولة، والأخذ بها ووضع الحلول المناسبة لتفاديها، واستكمال جميع الإجراءات وفق النظم واللوائح القانونية المعمول بها، حفاظاً على المال العام، وصونه من أي تجاوزات غير قانونية.

