فهد الجابر: استقطاب خريجي «التطبيقي» لسد احتياجات وزارة الدفاع

وطن النهار

قام وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي الصباح، بزيارة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكان في استقباله مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. جاسم الأنصاري وذلك لبحث مدى إمكانية استقطاب خريجي الهيئة لسد احتياجات وزارة الدفاع مع تزويدهم بالأعداد والتخصصات المطلوبة بشكل تفصيلي بما يخدم المؤسسة العسكرية.

وتم عقد اجتماع على هامش الزيارة تم من خلاله تبادل الآراء حول مدى إمكانية توفير احتياجات وزارة الدفاع من الكوادر الوطنية بشقيها «المدني- العسكري» وعقد دورات تدريبية خاصة لموظفي وزارة الدفاع باشراف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتنسيق حول عقد لقاءات تنويرية لشرح طبيعة العمل بوزارة الدفاع للطلبة الخريجين وعمل زيارات ميدانية للإطلاع على آلية العمل.

من جانبه، أعرب وكيل وزارة الدفاع عن بالغ شكره وامتنانه لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على حفاوة الاستقبال وعلى استجابتهم وتعاونهم والذي سوف يجدي ثماره على موظفي وزارة الدفاع للارتقاء بالمؤسسة العسكرية لاعلى المستويات بالتخصصات الفنية والحرفية. رافق وكيل وزارة الدفاع خلال الزيارة الوكيل المساعد لهندسة المنشآت العسكرية السيد عامر نسيم وعدد من مديري وموظفي الهيئة الإدارية بوزارة الدفاع.

