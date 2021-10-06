العجيل: دور المرأة بارز ومهم

وطن النهار

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل أن للمرأة الكويتية دورا بارزا ومهما في جميع المجالات وتبوأت العديد من المناصب في المجال القضائي من خلال توليها رئاسة بعض الدوائر الفردية في المحكمة الكلية.

جاء ذلك في بيان صحافي للمجلس الأعلى للقضاء عقب لقاء المستشار العجيل مع السفيرة التركية لدى البلاد عائشة كويتاك أمس الثلاثاء وبحضور نائب رئيس محكمة التمييز المستشار د. عادل بورسلي ورئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان.

ونقل البيان إشادة المستشار العجيل بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات وخصوصا في المجال القضائي.

وحول دور القضاء التركي ونظامه المتطور أكد المستشار العجيل أنه يتماشى مع النظام القضائي العالمي الحديث وهذا ما لمسه خلال زيارته الأخيرة إلى محكمة النقض التركية الشهر الماضي مشددا على أهمية تبادل الخبرات القضائية والتعاون القضائي بين الجانبين.

وبحث المستشار العجيل مع السفيرة التركية بعض القضايا المشتركة والقضايا المتعلقة بالمواطنين الكويتيين المنظورة في تركيا مؤكدا ثقته في القضاء التركي في إرجاع الحقوق لأصحابها.

بدورها دعت السفيرة التركية خلال اللقاء إلى ضرورة إيجاد وسائل ميسرة لحل بعض النزاعات المتعلقة بالرعايا الأتراك والشركات التي تعمل في الكويت إن وجدت.

وأشادت بتنامي دور المرأة الكويتية في مجال تولي القضاء وما قامت به دولة الكويت في هذا الجانب من خطوات متسارعة ومهمة تمثل نقلة نوعية في هذا الشأن. ودعا الجانبان إلى ضرورة تذليل العقبات إن وجدت بين رعايا البلدين الصديقين في المجال القضائي.

