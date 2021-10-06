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«الشؤون» تبحث آلية تسليم الأطفال والمسنين غير الكويتيين للسفارات

عبدالرسول راضي
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021

عقد صباح امس، اجتماع تنسيقي برئاسة وكيل وزارة الشؤون لقطاع الرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي وممثل وزارة الخارجية الوزير المفوض سامي الربيعان، وذلك لمناقشة أوضاع الأطفال والمسنين والتباحث حول آلية تسليمهم لسفارات بلدانهم. وقدم رئيس الاجتماع شرحا واضحا لممثل وزارة الخارجية عن وضع هذه الحالات والدور الكبير الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية متمثلة بقطاع الرعاية الاجتماعية في خدمة ورعاية هذه الفئة وما هو المطلوب لحل هذه الامور العالقة. بدوره، أكد الوزير المفوض سامي الربيعان، ان الخارجية ستتابع كل هذه الملفات، منوها إلى الجهود المبذولة من قبل الادارات المعنية بالقطاع مع تلك الحالات.


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