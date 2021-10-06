جمعيات النفع العام: تفعيل الدور المجتمعي لاستنهاض الوطن وحرية المواطن

وطن النهار

أصدرت جمعيات النفع العام بياناً قالت فيه: تابعت الجمعيات والروابط الموقعة على بيان، الدعوة التي أطلقها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، من أجل عقد حوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يهدف إلى تهيئة الأجواء ‏وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه جميع ‏الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن العزيز ونبذ ‏الخلافات.

وثمن الموقعون على هذا البيان حالة التفاعل المجتمعي الايجابية مع دعوة سمو الأمير بفتح الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز دور التعامل بينها وفق المواد الدستورية واللوائح البرلمانية المنظمة للعلاقة بينهما، كما يرون أن توقيت التوجيه السامي لبدء الحوار الوطني، أتى في مرحلة مهمة تشهد فيها الكويت تحديات اقتصادية ملحة خلفتها جائحة كورونا، إضافة إلى العديد من الملفات الأخرى المتراكمة التي تحتاج إلى بيئة عمل تتسم بالتعاون الإيجابي.

ورأت الجمعيات والروابط التي تمثل قوى المجتمع المدني في الكويت، أن هذا التفاعل المجتمعي يتطلب ضرورة طرح القضايا الاصلاحية المستحقة وتهيئة الاجواء المناسبة لعقد مؤتمر وطني عام تشارك به قوى المجتمع المدني ونشطاؤه لتداول المشاريع والمقترحات الاصلاحية والافكار والمبادرات التي تسهم بفاعلية لمرحلة الاصلاح الواجبة لإنقاذ الوطن وتصحيح إخفاقاته بالعديد من المحاور التي تستوجب المراجعة والتعديل والتطوير بما يكفل تعزيز دوره المجتمعي لاستنهاض الوطن لمواجهة التحديات لاستقراره واستدامته .

وأكدت الجمعيات والروابط الموقعة على البيان اهمية تفعيل الدور المجتمعي المستحق بضرورة التمسك بالدستور وتفعيله ليصل إلى مرحلة متطورة تكفل حياة وحرية المواطن وقواه المدنية واطلاق انشطتها ومبادراتها دون تقييد او اعاقة والاستفادة من طاقات شعبه المنتجة والمنجزة عبر عقد مؤتمر وطني تديره قوى المجتمع المدني وتقدم السلطات الدستورية له الدعم المادي والمعنوي والمعلوماتي دون تدخل بعضويته او الوصاية عليه وتنفيذ مخرجاته المستحقة الصادرة من ورش عمله المختصة.

واختتم الموقعون بدعوة جميع الأطراف المعنية بالحوار الوطني، إلى أن يكون الحوار مدخلاً للإصلاح الشامل، وإلى تغليب صوت الحكمة لبدء صفحة جديدة من التعاون ووضع الحلول والمخارج داخل أطار الدستور ودولة المؤسسات ودون انتقاص من صلاحيات أي سلطة من السلطات الثلاث.

