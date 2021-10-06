«المحاسبة» شارك باجتماع خليجي

وطن النهار

شارك ديوان المحاسبة برئاسة رئيس الديوان فيصل الشايع في الاجتماع الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن طريق الاتصال المرئي وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021.

وحضر الاجتماع إلى جانب الشايع كل من مدير إدارة التدريب والعلاقات الدولية د. سعود الزمانان ومراقب مراقبة العلاقات الدولية بإدارة التدريب والعلاقات الدولية هبة العوضي.

وأعرب ديوان المحاسبة بمداخلة رئيس الديوان فيصل الشايع أنه في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم والتي تتطلب من كل الأجهزة الرقابية اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي ستسهم في الارتقاء بآليات العمل لدى أجهزتنا الرقابية وتحقيق أهدافنا المنشودة بأفضل الممارسات الممكنة بما يهدف لحماية المال العام ومكافحة الفساد، حيث يقترح الديوان أن يتم اعداد دليل بعنوان «التدقيق في ظل الكوارث والأزمات».

وأضاف أن هذا الأمر يتماشى مع اهتمام المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الانتوساي» بهذا الموضوع وإصدار مبادرة تنمية الانتوساي دليل عملي لرقابة الشفافية والمساءلة والشمولية في استخدام التمويل الطارئ لـ«كوفيد- 19».

وأكد أنه من المناسب إصدار دليل رقابي شامل يختص بدول الخليج العربي ومالها من خصائص مشتركة للتدقيق وحماية المال العام في ظل الكوارث والأزمات، وإحالة الموضوع إلى فريق عمل قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي.

كما تقدم الديوان باقتراح لاعتماد اللغة العربية من ضمن اللغات الرسمية في المنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة العليا، وذلك لتعزيز التواجد العربي في المنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة العليا.

وهنأ الشايع رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية د. حسام العنقري بمناسبة فوزهم بعضوية مجلس مديري المنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة المالية العليا للفترة 2021- 2024، الأمر الذي بلا شك سيسهم في دعم التواجد العربي في جميع المحافل الرقابية.

كما أعرب عن خالص تعازيه لضحايا إعصار شاهين بسلطنة عمان سائلا المولى عز وجل أن يحفظ السلطنة من كل مكروه ويزول الخطر عنهم.

وتضمن الاجتماع مناقشة خطة التدريب لعام 2021/2022، والدليل العام المشترك للعمل الرقابي، والبرنامج الزمني لمراجعة أدلة الرقابة المشتركة التي صدرت سابقاً.

كما تناول مسودة الإطار العام لأدلة الرقابة المشتركة لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، ومسودة إجراءات ضمان الجودة لإصدارات فريق عمل قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون.

في ختام الاجتماع تم استعراض التوصيات والمقترحات الواردة في محضر اجتماع لجنة التدريب والتطوير التاسع والعشرين.

