وزير الكهرباء: تركيب 800 ألف عداد ذكي على مراحل

وطن النهار

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. مشعان العتيبي ان مشروع العدادات الذكية من المشاريع التي طال انتظارها في الكويت وبجهود جميع العاملين في وزارة الكهرباء اطلقنا هذا المشروع والذي سوف يستكمل خلال سنتين، لافتا الى انه مع العدادات الذكية لافواتير ولاشركات لقراءة العدادات ولاتراكم لديون المستهلكين.

واضاف العتيبي خلال كلمته في حفل تدشين العدادات الذكية والذي اقيم على مسرح مجمع جابر الثقافي صباح امس ان الوزارة تستهدف تركيب 800 الف عداد ذكي على مراحل عدة بعد توقيع توريد 200 الف عداد فيما سيكون عقد ترسية المرحلة الثانية قريبا، مبينا ان بدء تركيب العدادات سيكون في منطقة السالمية وسوف يكون للمستهلك حرية معرفة كل ما يخصه من فواتير وحجم الاستهلاك الى جانب عملية الدفع اما المبالغ المتراكمة فسوف يكون هناك تسوية اما بدفع المبلغ كاملا او بالتقسيط في حالة المبالغ الكبيرة بينما تحصيل الفواتير بعد العدادات الذكية تتيح للمستهلك الحرية المطلقة بالدفع وهناك خاصية الدفع المسبق بمبلغ معين.

وعن اهمية العدادات الذكية مقارنة مع العدادات الميكانيكية افاد العتيبي ان العدادات الذكية ستزيل مشاكل قراءة العدادات والاخطاء البشرية التي يمكن ان تحصل اثناء القراءات وتمكن الوزارة من الاستغناء عن عقود القراءة، مشيرا الى ان باكورة المشروع 10 آلاف عداد تم تركيبها وسنصل بالمرحلة الحالية الى 200 الف عداد خلال 9 اشهر مقبلة بعد وصول 110 آلاف عداد الى مخازن الوزارة وجارٍ فحصها تمهيدا لتركيبها في السالمية وحولي والفروانية.

وقال العتيبي ان الوتيرة المتسارعة التي يتقدم بها العالم نحو التطور والانجاز في كل الميادين هي مايدفعنا دائما وابدا الى العمل الدؤوب لتحقيق تطلعات ورؤية الكويت المستقبلية في تحقيق الاستدامة والبنية التحتية المتطورة التي من شأنها خلق بيئة اقتصادية جاذبة تجعل الكويت في مصاف الدول المستقطبة للاستثمارات، وتماشيا مع برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر ومع رؤية الكويت 2035 نحو تحقيق التحول الرقمي الذي تهدف له رؤية الكويت والتي من اهم اركانها البنية التحتية المتطورة الممهدة للتحولات الكبرى التي تشهدها الدولة من توسع عمراني في المدن الاسكانية الجديدة، وخطط مستقبلية تتطلب منا العمل جميعا نحو كويت جديدة.

تدابير «كورونا»

وتابع انه في اطار خطة الوزارة لانتاج الطاقة الكهربائية وتوفير المياه لكل العملاء بجودة واستمرارية عالية من خلال التكنولوجيا المتقدمة، قامت الوزارة بتبني مشاريع رائدة عدة جميعها تهدف الى تحسين منظومة الشبكة الكهربائية والمائية مع تقديم خدمات جديدة للعملاء ويأتي في مقدمتها تطبيق منظومة العدادات الذكية، حيث تبنت الوزارة خطة طموحة لتنفيذ المشروع من خلال تركيب حوالي 800 الف عداد ذكي، حيث تم توقيع عقد التوريد 200 الف عداد كمرحلة اولى، والمناقصة للمرحلة الثانية في طريقها للطرح. والمتوقع باذن الله استكمال استبدال جميع العدادات في البلاد خلال فترة تتراوح بين سنتين الى ثلاث سنوات وفق استراتيجية تركيب تبدأ من المناطق الاستثمارية والتجارية اولا ثم بقية القطاعات حيث ندشن اليوم تشغيل العدادات الكهربائية الذكية في منطقة السالمية ومنها الى بقية المناطق والأنشطة الأخرى، ورغم جميع العقبات التي تسببت بها جائحة كورونا من نقص انتاج القطع الالكترونية على مستوى العالم وعدد من المكونات الدقيقة الخاصة بتصنيع العدادات الذكية ما انعكس سلبا على تصنيع العدادات. ورغم ذلك اتخذت الوزارة جميع التدابير بالتعاون مع الشركة الموردة والشركة المصنعة لتجاوز هذه العقبات ما اسهم في تمكين الوزارة من الانطلاق في تركيب العدادات حسب الخطة الموضوعة، وسيتم في هذا اليوم تدشين وتشغيل هذه المنظومة بعد ان تم اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة بهذا الشأن.

التحول الرقمي

من جهتها اعربت الرئيس التنفيذي لشركة زين ايمان الروضان عن فخرها بأن تكون شركة زين شريكاً استراتيجياً للقطاع الحكومي مُمثّلاً في وزارة الكهرباء والماء...، وداعمة لنجاح واطلاق مشروع العدادات الذكية الذي بدأ في العام 2017 ليكون اولى ثمار التحوّل الرقمي الحقيقي في الكويت. وقالت ان مشروع العدادات الذكية من اكبر المشاريع في قطاع الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الدولة، حيث يُبرز الرؤية الجادة للحكومة نحو تبنّي المزيد من تطبيقات الحكومة الالكترونية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص لتقديم قيمة مُضافة للمواطنين. ولفتت الى ان هذا المشروع سيوفر مرونةً وسهولةً في التعاملات مع العميل والمُستهلك لخدمات الوزارة، وسيقدم ايضا المزيد من المعلومات الخاصة بمعدلات الاستهلاك وكيفية تقنين او التحكّم في مُعدّلات الاستهلاك، اذ ستضيف هذه المنظومة قيمة كبرى للدولة لمتابعة وتحفيز سداد فواتير الكهرباء والماء عن طريق الدفع الالكتروني بكل سهولة ويسر...، خصوصا مع نضج السوق الكويتية في تبنّي واستخدام التطبيقات الالكترونية وقنوات الدفع الالكتروني.

واكدت ايمان شركة زين بدور التكامل بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التحوّل الرقمي في الدولة، حيث بدأت زين بتسخير امكاناتها التكنولوجية لخدمة اهداف التحوّل الرقمي الحكومية منذ فترة ليست بالقصيرة، فنحن نؤمن ان للتكنولوجيا دوراً مُتزايداً في كل نواحي الحياة، مضيفة «باعتبارنا مُزوّداً رائداً لأحدث الحلول الرقمية، فقد شاركنا القطاع العام في العديد من المشاريع الحيوية بمُختلف المجالات، لعل ابرزها تطويرنا لمنصّة «شلونك» لمُتابعة الحجر الصحي المنزلي بالتعاون مع وزارة الصحة، وتقديمنا لحلول المناطق الآمنة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية بالاضافة لتطوير تطبيق Kuwait TV المُبتكر بالتعاون مع وزارة الاعلام، هذا بالاضافة الى دعم لجهود الدولة اثناء الجائحة من خلال تزويد حلول الاتصال عن بُعد، وغيرها من الأمثلة.

