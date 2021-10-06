الصويان: فتح «استقدام العمالة» لتوفير الأمن الغذائي وسد العجز

وطن النهار

ثمن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان، جهود وزير البلدية وزير الإسكان شايع الشايع، مشيدا بقرار مجلس الوزراء بفتح تصاريح استقدام العمالة للاتحادات المعنية بتوفير الأمن الغذائي، ما يسهم في سد العجز الكبير لديها.

وقال الصويان في تصريح صحافي، إن الوزير الشايع كان قد اجتمع بالاتحادات المعنية بتوفير الأمن الغذائي وتفهم مطالبهم المستحقة بتوفير العمالة المناسبة لسد النقص الكبير الذي تسببت فيه أزمة «كورونا»، معبرا عن شكره للوزير ولجنة «كورونا» بمجلس الوزراء.

وأكد حرص الاتحاد على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بخصوص الاجراءات الاحترازية للقادمين للبلاد سواء الحصول على التطعيم المعتمد من وزارة الصحة الكويتية أو عمل بي سي آر أو الحجر الصحي بعد الوصول.

وأضاف أن فتح تصاريح استقدام العمالة سيجعل أسطول الصيد الكويتي يعمل بكامل طاقاته بعد وصول العمالة المعنية، ما يسهم في استقرار أسعار الأسماك، لافتا إلى أن جميع مصيد اتحاد الصيادين هو للسوق المحلي.

وقال الصويان إن مبادرة الوزير هي خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن الصيادين لهم العديد من المطالب والطموحات، آملًا تحقيق جميع المطالب لأنها تصب في الصالح العام وتوفير الأمن الغذائي المستدام لسكان الكويت.

